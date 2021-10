Legende: Helvetas

Die UNO prognostiziert, dass bis Ende Jahr die Hälfte der Bevölkerung von Myanmar in die Armut abgleiten wird. Die Weltbank rechnet für dieses Finanzjahr mit einem Wirtschaftseinbruch um 18 Prozent. In den ersten sechs Monaten nach dem Putsch gingen bereits schätzungsweise sechs Prozent der rund 20 Millionen Arbeitsstellen verloren. Gleichzeitig büsste die lokale Währung im Vergleich zum Dollar massiv an Wert ein, die Preise für Lebensmittel und andere Güter stiegen stark an. Heute kosten Grundnahrungsmittel laut der Weltbank 16 Prozent mehr als vor dem Putsch.