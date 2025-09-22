Disney teilt mit, dass «Jimmy Kimmel Live» am Dienstag wieder auf Sendung gehen wird.

Der Moderator der Late-Night-Show war nach Äusserungen über die Ermordung von Charlie Kirk suspendiert worden.

Nach Gesprächen mit Jimmy Kimmel erklärte Disney: «Wir haben beschlossen, die Sendung am Dienstag wieder aufzunehmen.»

Laut einer Mitteilung der Walt Disney Company wird die Show des beliebten Comedian ab Dienstag wieder stattfinden. Man wolle «in einer angespannten Situation für unser Land» eine weitere Zuspitzung vermeiden, so der Entertainment-Konzern.

Empörungswelle im Trump-Lager

Der US-Sender ABC hatte Kimmels Show vergangene Woche vorerst abgesetzt. Begründet wurde der Schritt mit Äusserungen Kimmels über den getöteten Vertrauten von US-Präsident Donald Trump.

Der Talkmaster hatte in seiner Show zuletzt suggeriert, dass der mutmassliche Attentäter möglicherweise Teil der sogenannten MAGA-Bewegung des US-Präsidenten gewesen sei.

Trump hatte die Absetzung der Sendung auf der Plattform Truth Social als «gute Nachrichten für Amerika» gefeiert. Kimmel nimmt wie andere Late-Talker auch in pointierter Weise regelmässig die Politik des US-Präsidenten auseinander. Trump hatte weitere Sender aufgefordert, ebenso Talks aus dem Programm zu nehmen.

Debatte um Meinungsfreiheit

Zugleich hatte Kimmels Suspendierung eine Debatte über Meinungsfreiheit und staatliche Zensur ausgelöst. Mehr als 430 Personen aus der Unterhaltungsbranche unterzeichneten am Montag einen offenen Brief der American Civil Liberties Union, in dem die Suspendierung als «dunkler Moment für die Meinungsfreiheit in unserem Land» bezeichnet wird.