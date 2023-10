Der Republikaner Steve Scalise zieht seine Kandidatur für den Vorsitz des US-Repräsentantenhauses zurück.

Die Republikaner hatten ihn erst einen Tag zuvor zur möglichen Nachfolge des abgewählten Kevin McCarthy nominiert.

Steve Scalise hat seine Kandidatur für das Sprecheramt im US-Repräsentantenhaus zurückgezogen. Dies teilte der 58-Jährige am Donnerstagabend (Ortszeit) gegenüber Journalistinnen und Journalisten mit.

Grund sei, dass es ihm nicht gelungen ist, genügend Stimmen in seiner eigenen Fraktion zu sichern. Es gebe noch immer einige Leute in seiner Partei, die ihre eigene Agenda hätten, sagte Scalise weiter. Damit blieb ihm wegen mehrerer Abweichler in den Reihen der Republikaner die nötige Mehrheit von 217 Stimmen in der Kongresskammer verwehrt.

Weil sich die Republikaner bezüglich der Nachfolge von McCarthy weiterhin nicht einig sind, ist zunächst unklar, wie es weitergeht. Nachdem der vorherige Sprecher Kevin McCarthy Anfang Oktober abgewählt worden ist, verbleibt das US-Repräsentantenhaus führungslos und der amerikanische Kongress praktisch handlungsunfähig.