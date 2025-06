Legende:

Ein 21-jähriger Österreicher hatte am 10. Juni an seiner ehemaligen Schule in Graz neun Jugendliche und eine Lehrerin erschossen. Nun hat sich die österreichische Regierung auf erste konkrete Verschärfungen im Waffenrecht geeinigt. (Bild vom 12.6.2025 in Graz)

REUTERS / Leonhard Foeger / File Photo