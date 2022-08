Knapp zwei Wochen nach dem umstrittenen Taiwan-Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi ist erneut eine US-Delegation in den demokratisch regierten Inselstaat gereist.

Wie das Aussenministerium in Taipeh am Sonntag bekanntgab, traf eine fünfköpfige Delegation unter Leitung des demokratischen Senators Ed Markey für einen zweitägigen Besuch ein.

Demnach werden die US-Politiker auch Taiwans Präsidentin Tsai Ing-Wen treffen.

Der Stopp in Taiwan findet nach Angaben des American Institute in Taiwan im Rahmen einer grösseren Reise in die indopazifische Region statt. Bei den Treffen in Taiwan soll es demnach um die Beziehungen zwischen den USA und Taiwan, regionale Sicherheit, Handel, globale Lieferketten oder Klimawandel gehen, hiess es weiter.

«Einer von vielen Besuchen» Box aufklappen Box zuklappen Einschätzungen von SRF-USA-Korrespondentin Viviane Manz: «Der jüngste Besuch von US-Kongressabgeordneten ist einer von mehreren dieses Jahr, neben demjenigen von Nancy Pelosi. So besuchte etwa im April eine hochkarätige Delegation von Kongressabgeordneten unter Leitung von Bob Menendez, Vorsitzender der Senatskommission für internationale Beziehungen, Taiwan – trotz Drohungen Chinas. Ende Mai folgte eine weitere Senatorin. Am selben Tag flogen 30 chinesische Jets in die Luftverteidigungszone Taiwans. Anfang Juli besuchte erneut ein Senator Taiwan. In den letzten Jahren ist der Kongress sehr aktiv, so verabschiedete er etwa 2018 den «Taiwan Travel Act», der Besuche von US-Offiziellen in Taiwan fördern sollte – und zwar in seltener Einstimmigkeit. Donald Trump unterzeichnete das Gesetz. Die zunehmenden Besuche von US-Abgeordneten oder Behördenvertretern seit der Amtszeit von Donald Trump und nun unter Joe Biden haben regelmässig Protest oder militärischen Reaktionen Chinas zur Folge.»

Als Reaktion auf den Besuch Pelosis hatte China gross angelegte Militärübungen rund um Taiwan durchgeführt und dabei auch eine mögliche Eroberung geübt. Die chinesische Führung lehnt offizielle Kontakte anderer Länder zu Taiwan ab, weil sie die Insel als Teil der Volksrepublik ansieht. Hingegen versteht sich Taiwan längst als unabhängig.