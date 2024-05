Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Das ist passiert: Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico ist am Mittwoch von einem Attentäter angeschossen worden, als er sich nach einer Kabinettssitzung im Kulturhaus der Kleinstadt Handlova ins Freie begab, um wartende Anhänger zu begrüssen. Er musste sich daraufhin in der Regionalhauptstadt Banska Bystrica einer mehrstündigen Notoperation unterziehen.

Legende: Verteidigungsminister Robert Kalinak und Spitaldirektorin Miriam Lapunikova auf dem Weg zu einer kurzen Pressekonferenz vor dem F.D. Roosevelt University Hospital. KEYSTONE/AP Photo/Denes Erdos

Das ist zum Gesundheitszustand bekannt: Der Zustand des 59-jährigen slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico hat sich nach dem Attentat «stabilisiert, ist aber weiterhin ernst». Das sagte Ficos erster Stellvertreter in der Regierung, Verteidigungsminister Robert Kalinak, am Donnerstag der Nachrichtenagentur TASR. Spitaldirektorin Miriam Lapunikova erklärte, Fico sei fünf Stunden lang operiert worden. Wegen einer Informationssperre des Krankenhauses gab es zuvor nur zögerliche Informationen und viele Spekulationen über den Gesundheitszustand des Regierungschefs.

Legende: Robert Fico an einer Pressekonferenz in Handlova, kurz vor den Schüssen. REUTERS/Radovan Stoklasa

Das ist über Täter und Motiv bekannt: Berichten zufolge soll es sich bei dem Täter um einen 71-jährigen ehemaligen Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes handeln. Offiziell bestätigt wurde das zunächst nicht. Innenminister Estok sagte lediglich, der Täter habe «ein klar politisches Motiv» gehabt, das habe eine erste Vernehmung ergeben. Der TV-Nachrichtensender TA3 und andere Medien bekamen eine Videoaufnahme aus der Polizeistation zugespielt. Darin sagt der benommen wirkende mutmassliche Attentäter: «Ich stimme der Regierungspolitik nicht zu.» Als Beispiel nannte er dabei die von der Regierung geplante Medienreform, gegen die seit Wochen Tausende Menschen demonstrieren.

Legende: Das Sicherheitspersonal von Robert Fico nimmt den Täter kurz nach den Schüssen fest. REUTERS/PRIEVIDZA

Das sind die internationalen Reaktionen: Das Attentat auf Fico löste international Bestürzung aus. Bundespräsidentin Viola Amherd hat sich «zutiefst schockiert» gezeigt über das Attentat. Die Schweiz verurteile alle Gewalttaten, hiess es in einem Beitrag Amherds auf dem Online-Portal X. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz nannte das Attentat auf Fico «unerträglich». «Ich wünsche ihm, dass er sich gut von diesem feigen Anschlag erholt», sagte Scholz. US-Präsident Joe Biden sprach von einer «schrecklichen Gewalttat». «Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und dem slowakischen Volk», erklärte er.

So geht es mit der slowakischen Politik weiter: Nach dem Attentat hat die slowakische Regierung für heute eine Sondersitzung ab 11 Uhr anberaumt. Zeitgleich soll auch der nationale Sicherheitsrat über die Lage beraten. Zuvor war eine turbulente Parlamentssitzung am Mittwochnachmittag abgebrochen und auf unbestimmte Zeit vertagt worden. Die liberalen Oppositionsparteien sagten vorerst alle politischen Kundgebungen ab. Ursprünglich hatten sie just für Mittwochabend zu einer Massendemonstration gegen die vom Linkspopulisten Fico geführte Regierung und deren Plan einer Auflösung des öffentlich-rechtlichen Radios und Fernsehens RTVS aufgerufen.