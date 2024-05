Legende: Robert Fico. Reuters/Nadja Wohlleben

Beim mutmasslichen Täter soll es sich laut Medienberichten über einen 71-jährigen Mann handeln. Über seine Motive ist nichts bekannt. Klar aber ist: Der Anschlag fand in einem sehr aufgeheizten politischen Klima statt, wie SRF-Osteuropakorrespondent Roman Fillinger sagt. So habe einer von Ficos Stellvertretern schon kurz nach dem Attentat die politischen Gegner für die Schüsse verantwortlich gemacht. «Das ist typisch: Die politischen Gegner begegnen sich mit Verachtung», so Fillinger. So sei es bei Parlamentsdebatten in der Vergangenheit auch schon zu Handgreiflichkeiten gekommen.

Seit zwanzig Jahren ist der Rechtspolitiker Fico in der slowakischen Politik eine prägende Figur. Gerade erst hat er seine vierte Amtszeit als Ministerpräsident angetreten. Entsprechend sei er sicher auch mitverantwortlich für das vergiftete politische Klima im Land, sagt der Korrespondent. So bezeichnete Fico Staatspräsidentin Zuzana Caputova als «amerikanische Agentin». Und als sie Morddrohungen erhielt, habe ihn das nicht gestört. «Der Anschlag auf Fico allerdings ist eine ganz andere Dimension: Er kann sicher nicht allein mit dem vergifteten Klima in der Slowakei erklärt werden», so Fillinger.