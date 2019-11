Nach den Wahlen in Spanien

Der Chef der liberalen Bürgerpartei Ciudadanos hat seinen Rücktritt angekündigt.

Damit reagiert Albert Rivera auf die Niederlage seiner Partei.

Er übernehme die Verantwortung für die Wahlschlappe, sagte der 39-Jährige am Sitz seiner Partei in Madrid. Zugleich kündigte Rivera an, dass er auch sein Abgeordnetenmandat niederlege und sich damit aus der Politik zurückziehe.

Bei der Parlamentswahl vom Sonntag stürzte Ciudadanos von zuvor 57 auf 10 Mandate im Parlament von Madrid ab.

Rivera entstammt einer Händlerfamilie aus der katalanischen Hauptstadt Barcelona. Er setzte sich für den Verbleib der Region in Spanien ein. Ciudadanos entstand im Kampf gegen die Korruption und zog 2015 ins Parlament ein.