Wegen der Sichtung von Drohnen ist der Verkehr am Flughafen in Kopenhagen vorübergehend komplett eingestellt worden.

Der Flughafen sei derzeit für Starts und Landungen gesperrt, weil in der Gegend zwei bis drei grosse Drohnen gesichtet worden seien, teilte die Polizei auf der Online-Plattform X mit.

Wie lange die Sperrung anhalten werde, sei noch unklar.

Der Flughafen Kopenhagen-Kastrup zählt neben Stockholm-Arlanda und Oslo-Gardermoen zu den grössten Airports Skandinaviens. Täglich fliegen von dort aus auch Passagiermaschinen in Schweizer Städte. Wie aus einer Übersicht des Flughafens hervorging, wurde am Montagabend unter anderem ein Flug nach Genf gestrichen – ob dies explizit mit der Drohnensichtung zu tun hatte, war zunächst unklar.

Andere Flieger hatten teils kräftige Verspätung, manche wurden auf dem Weg nach Kopenhagen unter anderem in die Kleinstadt Billund umgeleitet, wie der dänische Rundfunksender DR berichtete. Hintergründe des Zwischenfalls blieben am Montagabend noch unklar.

Legende: Nach der Sichtung mehrerer Drohnen ist der Flughafen Kopenhagen am Montagabend lahmgelegt worden. Wie lange die Sperrung andauert und was hinter dem Vorfall steckt, ist noch unklar. Ritzau Scanpix/Steven Knap via REUTERS

Erst am Wochenende hatte ein Cyberangriff auf einen IT-Dienstleister zu Beeinträchtigungen an mehreren europäischen Flughäfen geführt. Darunter waren die Flughäfen Berlin, Brüssel, London Heathrow und Dublin. Die Probleme hielten am Montag teilweise noch an.