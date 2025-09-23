Der Flughafen der dänischen Hauptstadt Kopenhagen ist wieder offen.

Passagierinnen und Passagiere müssten aber weiterhin mit Verspätungen und Ausfällen rechnen, schreibt der Airport auf seiner Website.

Der Flughafen war zwischenzeitlich aus Sicherheitsgründen geschlossen worden. Dies, weil am Montagabend unbekannte Drohnen über dem Kopenhagener Airport gesichtet wurden. Der Flughafen Kopenhagen-Kastrup zählt neben Stockholm-Arlanda und Oslo-Gardermoen zu den grössten Airports Skandinaviens. Täglich fliegen von dort aus auch Passagiermaschinen in Schweizer Städte. Wie aus einer Übersicht des Flughafens hervorging, wurde am Montagabend unter anderem ein Flug nach Genf gestrichen – ob dies explizit mit der Drohnensichtung zu tun hatte, war zunächst unklar.

Legende: Nach der Sichtung mehrerer Drohnen ist der Flughafen Kopenhagen am Montagabend lahmgelegt worden. Was hinter dem Vorfall steckt, ist noch unklar. Ritzau Scanpix/Steven Knap via REUTERS

Andere Flieger hatten teils kräftige Verspätung, manche wurden auf dem Weg nach Kopenhagen unter anderem in die Kleinstadt Billund umgeleitet, wie der dänische Rundfunksender DR berichtete. Hintergründe des Zwischenfalls blieben am Montagabend noch unklar.

Erst am Wochenende hatte ein Cyberangriff auf einen IT-Dienstleister zu Beeinträchtigungen an mehreren europäischen Flughäfen geführt. Darunter waren die Flughäfen Berlin, Brüssel, London Heathrow und Dublin. Die Probleme hielten am Montag teilweise noch an.