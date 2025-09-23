Nahe der Flughäfen in Oslo und Dänemark wurden vergangene Nacht Drohnen gesichtet, weshalb aus Sicherheitsgründen der Flugverkehr vorübergehend eingestellt wurde.

Nun spricht die dänische Regierung von einem Angriff.

Es handle sich um den «bislang schwersten Anschlag auf dänische kritische Infrastruktur», erklärt Ministerpräsidentin Mette Frederiksen nach Angaben der Nachrichtenagentur Ritzau in einer Stellungnahme.

Nach einer vorübergehenden Sperrung wegen Drohnensichtungen hat der Flughafen Kopenhagen-Kastrup den Flugbetrieb wieder aufgenommen. Es werde aber weiter Verspätungen und Ausfälle geben, teilte der Flughafen auf seiner Internetseite mit. Auch der Flughafen in der norwegischen Hauptstadt Oslo wurde vorübergehend geschlossen – ebenfalls wegen Drohnensichtungen. Wer die Flugroboter steuerte, ist in beiden Fällen noch unklar. Die dänische Polizei geht aber von einem «kompetenten» Piloten aus.

Legende: Inzwischen geht die dänische Regierung unter Ministerpräsidentin Mette Frederiksen bezüglich der Drohnen auf ihrem Staatsgebiet von einem Angriff aus. EPA / EMIL NICOLAI HELMS DENMARK

Dänemarks Hauptstadtflughafen Kopenhagen-Kastrup zählt neben Stockholm-Arlanda und Oslo-Gardermoen zu den grössten Airports Skandinaviens. Täglich fliegen von dort aus auch Passagiermaschinen in die Schweiz. Am Montagabend musste der Flugverkehr aber komplett eingestellt werden, weil nach Angaben der Kopenhagener Polizei in der Gegend zwei bis drei grosse Drohnen aufgefallen waren. Ankommende Flüge wurden umgeleitet, einige Abflüge gestrichen.

Legende: Nach der Sichtung mehrerer Drohnen ist der Flughafen Kopenhagen am Montagabend lahmgelegt worden. Was hinter dem Vorfall steckt, ist noch unklar. Ritzau Scanpix/Steven Knap via REUTERS

In der Nacht auf Dienstag wurden dann auch am Flughafen in Oslo Drohnen gesichtet, wie der norwegische Sender NRK berichtete. Unter Berufung auf den Betreiber Avinor hiess es, sowohl der Flughafen als auch der Luftraum über Oslo seien gesperrt. Ankommende Flüge würden laut einer Flughafensprecherin umgeleitet. Mittlerweile ist auch der Flughafen in Oslo wieder offen.

Die Meldung des Flughafen Kopenhagen-Kastrup auf X:

Erst am Wochenende hatte ein Cyberangriff auf einen IT-Dienstleister zu Beeinträchtigungen an mehreren europäischen Flughäfen geführt. Darunter waren die Flughäfen Berlin, Brüssel, London Heathrow und Dublin. Die Probleme hielten am Montag teilweise noch an.