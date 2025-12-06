Nach den verheerenden Überflutungen auf der indonesischen Insel Sumatra mit mehr als 880 Toten hat ein örtlicher Gouverneur vor weiteren Todesopfern durch Hunger gewarnt.

Hilfsorganisationen fürchten, dass die Flutkatastrophe ein nie da gewesenes Ausmass hat.

«Viele Menschen brauchen grundlegende Versorgung», sagte der Regierungschef der besonders schwer getroffenen Provinz Aceh, Muzakir Manaf, am Samstag.

Legende: Die Fluten richteten wie hier auf Sumatra verheerende Folgen an. Keystone/Binsar Bakkara

In viele abgelegene Gebiete seien aber noch immer keine Hilfslieferungen gelangt. Menschen würden inzwischen an Hunger sterben.

Indonesien wie auch mehrere andere Länder in Süd- und Südostasien wie Sri Lanka und Thailand waren Ende November von Tropenstürmen und heftigen Monsunregen heimgesucht worden.

Legende: Hilfsgüter werden verteilt. Keystone/HOTLI SIMANJUNTAK

In der Folge starben mehr als 1700 Menschen, davon 883 in Indonesien, wie die dortige Katastrophenschutzbehörde am Samstag mitteilte. 520 Menschen wurden dort demnach noch vermisst.

Einsatzkräfte in Aceh suchten immer noch nach weiteren Todesopfern und kämpften sich dabei durch «hüfthohen» Schlamm, sagte der Gouverneur Manaf.

Legende: Auch in Sri Lanka gab es heftige Überflutungen. Keystone/CHAMILA KARUNARATHNE

In der Regenwald-Region Aceh Tamiang seien bei den Überflutungen ganze Dörfer fortgespült worden. Auch in anderen Teilen von Sumatra wird das Ausmass der Flutschäden nach und nach sichtbar.

Hilfsorganisationen fürchten, dass die Flutkatastrophe ein nie da gewesenes Ausmass hat – selbst in einem Land wie Indonesien, in dem sich häufig Naturkatastrophen ereignen. Die indonesische Regierung hat bislang dennoch keinen landesweiten Katastrophenzustand erklärt.

Durch die Ausrufung eines nationalen Katastrophenzustands könnten zusätzliche Ressourcen zur Bewältigung der Krise aktiviert werden. Beobachter vermuten, dass die indonesische Regierung zögert, den Notstand auszurufen und um Hilfe aus dem Ausland zu bitten, weil dies zeigen würde, dass sie den Herausforderungen nicht gewachsen ist. Die Regierung in Jakarta versicherte diese Woche, sie könne die Katastrophenbewältigung allein regeln.

Hilfe aus dem Ausland für Sri Lanka

Die Schweiz schickt Expertinnen und Experten sowie Hilfsmaterial in das von Unwettern heimgesuchte Sri Lanka. Das Land hatte laut dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) einen internationalen Hilfeappell lanciert. Indonesien, Thailand und Malaysia wiederum hätten bislang nicht um internationale Hilfe gebeten.