Legende: An den Protesten nahmen auch rechte Politiker aus Parteien der Regierungskoalition teil. Reuters/Rami Amichay

«Für die Gegner von Premier Benjamin Netanjahu sind die Vorgänge eine Bestätigung dafür, dass er die Kontrolle über die Extremisten in seiner Koalition verloren hat. Sicher ist: Dass Zivilisten in zwei Militärbasen eindringen konnten, ist ein Alarmzeichen. Und Verteidigungsminister Galant verlangt nun eine Untersuchung darüber, ob Polizeiminister Gvir angeordnet hatte, die Ausschreitungen nicht zu verhindern.

In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Zeugnisse israelischer Soldaten über die äusserst brutale Behandlung von palästinensischen Gefangenen aus Gaza. Auch gibt es von Menschenrechtsanwälten dokumentierte Verletzungen von Betroffenen. Und sie sagen unisono: So schlimm wie in den letzten Monaten waren die Übergriffe israelischer Sicherheitskräfte auf palästinensische Gefangene seit Jahrzehnten nie. Doch Polizeiminister Gvir hält es für normal, dass man Gefangene so behandelt.

Immerhin: Dass im vorliegenden Fall ein Militärgericht eingeschritten ist und neun verdächtige Soldaten zum Verhör abholen liess, zeigt, dass sich zumindest ein Teil Israels auch im Krieg als Rechtsstaat versteht. Die israelische Regierung hat nach dem Hamas-Angriff im letzten Herbst allerdings Zehntausende von Gewehren an Zivilisten verteilt. Jetzt warnt die Opposition vor einer bewaffneten, rechtsextremen Miliz, über welche die Armee zunehmend die Kontrolle verliere.»