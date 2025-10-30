Das Gespräch zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping ist beendet.

Im Fokus stand dabei der Handelsstreit zwischen China und den USA.

Trump und Xi zeigten sich zum Auftakt des Treffens in Südkorea versöhnlich.

US-Präsident Donald Trump hat nach dem Treffen bekannt gegeben, dass er mit Präsident Xi vereinbart habe, die Zölle gegen China um 10 Prozent zu senken, dies im Zusammenhang mit Massnahmen gegen den Fentanylhandel und für den Handel mit Sojabohnen. Er erklärte ausserdem, dass der Streit zwischen China und den Vereinigten Staaten «beigelegt» worden sei. Vom chinesischen Präsidenten liegt noch keine Stellungnahme vor.

Kurzeinschätzung des SRF-China-Korrespondenten Box aufklappen Box zuklappen «Noch fehlen konkrete Fakten, was Donald Trump und Xi Jinping genau verhandelt haben – und worauf sie sich geeinigt haben. Man darf aber davon ausgehen, dass es zumindest in einigen Punkten eine Einigung gegeben hat. Die freundlichen Worte, die ausgetauscht wurden, Händeschütteln und lächeln für die Kameras – Signale, dass man sich aufeinander zubewegt. Es gibt auch schon konkrete Beispiele: Bereits gab es erste Bestellungen aus China für Soja aus den USA – noch bevor das Treffen stattfand. Einer der grossen Streitpunkte, insbesondere für Trump. Zudem soll im Bereich Fentanyl eine Einigung gefunden werden. Über die nächsten Stunden und Tage werden wir erfahren, wie solide die Einigungen sind.» Samuel Emch, SRF-Korrespondent in China.

Das Treffen der beiden fand in der südkoreanischen Stadt Busan statt. Es war das erste Treffen von Donald Trump und Xi Jinping seit 2019. Damals hatten sich die beiden während Trumps erster Amtszeit an einem G20-Treffen in Japan getroffen.

Lobende Worte vor Gespräch

Xi sagte vor dem Gespräch, zwar seien beide Seiten nicht immer einer Meinung und Reibungen zwischen den beiden führenden Volkswirtschaften der Welt ab und an normal. Er sei überzeugt, dass beide Seiten sich helfen könnten, erfolgreich zu sein.

Legende: Zur Debatte dürften bei dem Treffen Chinas Exportkontrollen auf seltene Erden, die US-Zölle auf Importe aus der Volksrepublik sowie geopolitische Themen stehen. AP Photo/Mark Schiefelbein

Trump sagte, er gehe davon aus, dass man eine «fantastische Beziehung» für eine «lange Zeit» haben werde. Er lobte Xi als einen grossartigen Führer eines grossartigen Landes. Trump sei zuversichtlich, dass die beiden ein sehr erfolgreiches Treffen haben werden. Xi sei aber ein hartnäckiger Verhandlungspartner, so Trump. «Das ist nicht gut.»