US-Präsident Donald Trump kündigt den sofortigen Beginn von Atomwaffentests an.

Die Ankündigung kommt unmittelbar vor seinem Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping.

Die Ankündigung erfolgte auf der Social-Media-Plattform Truth Social.

Präsident Trump begründet den Schritt damit, dass andere Länder Atomtestprogramme hätten. Welche Länder er meint, schreibt Trump nicht.

Legende: US-Präsident Donald Trump hat Atomwaffentests angekündigt. AP Photo / Ng Han Guan

Deshalb habe der US-Präsident das Verteidigungsministerium angewiesen, Tests «auf gleicher Basis» durchzuführen. Um welche Art von Tests es sich dabei handeln soll, und welche Waffen getestet werden sollen, blieb dabei zunächst völlig offen.

Die USA haben letztmals 1992 einen Atomwaffentest durchgeführt.