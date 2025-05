In Genf ist die erste Gesprächsrunde zwischen den USA und China über den Zollstreit zu Ende gegangen.

Die USA senken ab dem 14. Mai die Zölle für chinesische Waren für 90 Tage von zuvor 145 Prozent auf 30 Prozent, wie an einer Medienkonferenz mit US-Finanzminister Scott Bessent und dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer in Genf bekannt wurde.

China wiederum senkt seinen Zoll für den gleichen Zeitraum von 125 Prozent auf 10 Prozent.

«Wir haben eine Einigung über eine 90-tägige Pause erzielt», so Bessent in Genf. Vor den Gesprächen hatten die USA zusätzliche Zölle von 145 Prozent auf chinesische Exporte erhoben, für bestimmte Waren sogar 245 Prozent.

Legende: Seit Januar 2025 amtiert Bessent als Finanzminister der Vereinigten Staaten. Keystone/Jean-Christophe Bott

Nach chinesischen Angaben sind sich beide Seiten einig, einen Mechanismus für Beratungen zu Wirtschaft und Handel einzurichten, so Vize-Ministerpräsident He Lifeng laut chinesischen Staatsmedien. Das Treffen in Genf sei ein wichtiger Schritt gewesen, um die Meinungsverschiedenheiten durch Dialog zu lösen, und habe die Grundlage zur Vertiefung der Zusammenarbeit gelegt.

Freude an der Börse – Schweizer Aktienmarkt noch zurückhaltend Box aufklappen Box zuklappen «An den Börsen herrscht eine gespannte Vorfreude», so Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. Die angekündigte Einigung im Zollstreit zwischen den USA und China hat beispielsweise dem deutschen Leitindex Dax zu Wochenbeginn ein neues Rekordhoch beschert. Er lag so hoch wie nie. SMI noch zurückhaltend Der Schweizer Aktienmarkt ist hingegen wenig verändert in die Woche gestartet. Der Markt ist dabei zweigeteilt wie selten: Während die Entspannungszeichen bei den Zöllen für eine positive Grundstimmung und teils für kräftige Gewinne sorgen, werden die Pharmawerte von den US-Ankündigungen auf sinkende Medikamentenpreise deutlich unter Druck gesetzt. Von der Zolleinigung profitieren hierzulande vor allem die Aktien des Logistikkonzerns Kühne+Nagel (+6.2 Prozent) und des PC-Maus-Herstellers Logitech (+6.1 Prozent). Auch die Aktien der stark in China verankerten Luxusgüterkonzerne Richemont (+5 Prozent) und Swatch (+5.5 Prozent) legen zu. Als «sichere Häfen» bekannte Investments wurden von der Einigung belastet. Der Preis für Gold fiel deutlich.

Die Regierungsvertreter aus den USA und China hatten am Samstag und Sonntag über zwölf Stunden miteinander gesprochen. Das Treffen fand in der Residenz des Schweizer Botschafters bei den Vereinten Nationen in Genf, Jürg Lauber, in Cologny GE statt.

Lob an die Schweiz

Die Schweiz habe durch ihre guten Dienste zu diesem Ergebnis beigetragen, so der US-Handelsbeauftragte Greer. Dies werde von den USA äusserst geschätzt.

Die USA können viel von der Schweiz lernen.

«Wir schätzen die Beziehung zur Schweiz», fügte US-Finanzminister Scott Bessent an. Die Schweiz sei einer der grössten Investoren in die USA. «Das ist beeindruckend für eine Volkswirtschaft mit rund neun Millionen Einwohnern. Unter anderem mit Blick auf das duale Bildungssystem meinte er schliesslich: «Die USA können viel von der Schweiz lernen.»

WTO-Chefin lobt USA und China für «positives Ergebnis» Box aufklappen Box zuklappen Die Chefin der Welthandelsorganisation (WHO), Ngozi Okonjo-Iweala, zeigte sich bereits vor der offiziellen Verkündigung «erfreut über das positive Ergebnis» der Handelsgespräche zwischen den USA und China. «Diese Gespräche sind ein bedeutender Schritt nach vorn und hoffentlich ein gutes Omen für die Zukunft.» Dies sei auch für den Rest der Welt wichtig, einschliesslich der schwächsten Volkswirtschaften.

«Wir sind zuversichtlich, dass der Deal, den wir mit unseren chinesischen Partnern vereinbart haben, uns bei der Arbeit, den nationalen Notstand zu beheben, helfen wird», sagte Greer nach Abschluss der zweitägigen Gespräche. US-Präsident Donald Trump hatte nach eigenen Angaben wegen des massiven Handelsdefizits mit China von 1.2. Billionen Dollar den nationalen Notstand ausgerufen.

Legende: Ein Auto mit US-Finanzminister Scott Bessent verlässt den Ort der Gespräche in Genf. (11.5.2025) REUTERS/Denis Balibouse

Die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua, ein Sprachrohr der regierenden Kommunistischen Partei, schrieb am Sonntag in einem Kommentar: Wenn Washington Handelskonflikte wirklich über Dialog lösen wolle, müsse es sich zunächst mit dem Schaden auseinandersetzen, den seine durch Zölle getriebene Politik dem globalen Handelssystem, seiner eigenen Wirtschaft und seinen Bürgern zugefügt habe.

USA und China buhlen um Handelspartner

Trumps Handelsminister Howard Lutnick sagte am Sonntag, die hohen Zölle auf Importe aus China würden natürlich dazu führen, dass die Einfuhren zurückgehen. Aber das sei nur ein erster Schritt. «Die Zollpolitik des Präsidenten ist es, alle Märkte in der Welt zu öffnen, die für uns verschlossen waren», sagte er im US-Fernsehen. Ziel sei, dass die Amerikaner mehr exportierten.

Peking wirbt derweil aktiv um andere Handelspartner. Der «übergrosse Markt» Chinas biete mehr Möglichkeiten für Produkte aus Lateinamerika und der Karibik, sagte ein hochrangiger Beamter des Aussenministeriums in Peking am Sonntag. Auf einem anstehenden Forum mit Regierungsvertretern der Gemeinschaft der Lateinamerikanischen und Karibischen Staaten in Peking sollen unter anderem Kooperationen bei Rohstoffen, Nahrungsmitteln und Infrastruktur beschlossen werden.