Schiffsverkehr am Suezkanal läuft wieder normal

Fünf Tage nach Ende der Blockade im Suezkanal hat sich der Stau Hunderter Schiffe aufgelöst.

Die letzten rund 60 Schiffe von etwa 420, die seit der Havarie der «Ever Given» auf Durchfahrt warteten, haben den Kanal in beiden Richtungen passiert.

Das teilte die Kanalbehörde mit.

Ausserdem sollten heute Samstag rund 25 Schiffe den Kanal durchfahren, die nach Aufhebung der Sperrung eingetroffen waren.

Der Vorsitzende der Kanalbehörde, Usama Rabi, spricht in einer Mitteilung von einer «Rekordzeit», in der die grosse Zahl an Durchfahrten gelungen sei. Die Verantwortlichen hätten ihre Arbeit «keine Sekunde» ruhen lassen, um die Fahrten aller wartenden Schiffe abzuwickeln.

Die Ermittlungen zur Frage, wie die «Ever Given» im Kanal auf Grund laufen konnte, dauern indes weiter an. Erst nach deren Abschluss werde es Gespräche über Schadenersatz geben, sagte Rabi. Ägypten will dem 400 Meter langen Containerschiff die Weiterfahrt erst bei einer Einigung darüber erlauben. Die «Ever Given» hat am Grossen Bittersee zwischen dem nördlichen und südlichen Teil des Kanals geankert.

Am Freitag durchfuhr auch der US-Flugzeugträger «USS Eisenhower» den Kanal in Richtung Rotes Meer. Die Kanalbehörde veröffentlichte ein Video des Flugzeugträgers, der langsam den Kanal passierte.