Trump kündigt Raketenangriff auf Syrien an

Aus Tagesschau am Vorabend vom 11.04.2018.

Nach dem mutmasslichen Giftgaseinangriff in Syrien hat US-Präsident Donald Trump Russland damit gedroht, dass ein Militärschlag unmittelbar bevorstehe.

«Russland hat geschworen, alle Raketen abzuschiessen, die auf Syrien abgefeuert werden. Mach Dich bereit, Russland, denn sie werden kommen (...)», so Trump auf Twitter.

Der US-Präsident gibt Russland eine Mitschuld für die Entwicklung. Moskau dürfe sich nicht mit einem «Tier» verbünden, das mit Gas töte, fügte er hinzu und meinte damit offensichtlich den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad.

Pentagon verweist ans Weisse Haus

Das US-Verteidigungsministerium lehnt eine Stellungnahme zu potenziellen künftigen Militär-Aktionen ab. In einer Mitteilung erklärt das Pentagon, Fragen zu Trumps Twitter-Ankündigung eines Raketen-Angriffs auf Syrien sollten an

das Weisse Haus gerichtet werden.

Washington macht Assads Regierung für einen mutmasslichen Giftgasangriff auf die von Rebellen kontrollierte Stadt Duma in Ost-Ghuta verantwortlich.

Russland wird nach Angaben seines Botschafters im Libanon jegliche US-amerikanische Rakete auf syrischen Hoheitsgebiet abfangen. «Sollte es einen Angriff von Seiten Amerikas geben (...), werden die Raketen abgeschossen und die Objekte angegriffen, von denen sie abgefeuert wurden», sagte Alexander Sassypkin im libanesischen Fernsehen, wie die Agentur Interfax am Mittwoch meldete.

Kreml mahnt zur Besonnenheit

Der Kreml rief die USA zur Besonnenheit nach den Giftgasvorwürfen auf. «Hoffentlich vermeiden alle Länder Schritte», sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch in Moskau der Agentur Tass zufolge. Dies gelte vor allem für Massnahmen, die die ohnehin fragile Situation in der Region weiter destabilisieren könnten.

Moskau ist im Bürgerkrieg ein enger Verbündeter der syrischen Regierung.