Nasrallah gab sich in seiner Rede betont gelassen. Er hat sich diesmal nicht in eine Hysterie geredet, wie nach der Tötung Fuad Shukrs, eines hochrangigen Hisbollah-Kommandanten, vor einigen Wochen in Beirut. Vielmehr versuchte Nasrallah, staatsmännisch aufzutreten und zum Ausdruck zu bringen, dass ihn die Pager-Anschläge nicht aus dem Konzept bringen werden.

Interessant ist auch, dass es diesmal während der Rede Nasrallahs keine Massenversammlungen in den Hisbollah-Hochburgen Libanons gab, bei denen seine Anhänger zu Hunderten die Rede am TV mitverfolgten. Es ist dies wohl ein Zeichen, dass sich die Hisbollah weniger sicher fühlt als auch schon – und ihr Sicherheitsdispositiv entsprechend angepasst hat.