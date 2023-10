Legende: Samuel Burri, Afrika-Korrespondent von SRF SRF

Samuel Burri berichtet für SRF aus Kenias Hauptstadt Nairobi. Er klärt die wichtigsten Fragen zum Wirken der Wagner-Gruppe auf dem afrikanischen Kontinent.

SRF News: Wie viel Einfluss haben die Wagner-Kämpfer in Afrika?

Samuel Burri: Ihr Einfluss wird gelegentlich überschätzt und manchmal auch übertrieben. «Wagner» ist ein Reizwort, das vom Westen gerne genutzt wird. Kürzlich etwa im Kongo: Dort wurden osteuropäische Sicherheitsleute mit Wagner-Kämpfer verglichen, obwohl sie rein gar nichts mit ihnen gemeinsam haben. Auf der anderen Seite darf man Wagner auch nicht unterschätzen. Denn die Truppe ist extrem effizient für den russischen Staat. 1000 bis 2000 Mann reichen, um ein ganzes afrikanisches Land auf die Seite Russlands zu ziehen, etwa in internationalen Institutionen.

In wie vielen Ländern sind die Truppen erwiesenermassen aktiv?

Militärisch derzeit lediglich in vier von 54 Ländern Afrikas. Dazu kommen allerdings wirtschaftliche Aktivitäten von Wagner-Firmen, etwa im Rohstoffbereich. Im politischen Bereich gibt es beispielsweise Desinformationskampagnen. Wenn man das zusammenzählt, kommt man auf ein Dutzend oder mehr afrikanische Staaten mit Wagner-Präsenz.

Wie steht die Bevölkerung Afrikas zu den Kämpfern?

Es ist schwierig, hier eine generelle Aussage zu treffen. Das Bild ist sehr gemischt. Oft kommen die Kämpfer in einer heiklen Sicherheitslage in ein Land. In Mali sah man die Russen kurz nach dem Abzug der Franzosen als neue Partner und Hoffnungsträger im Kampf gegen Dschihadisten an. In der Zentralafrikanischen Republik waren die Wagner-Leute schon länger aktiv, als ich das Land bereist habe. Die Menschen fürchteten sich auch vor ihnen. Die Kämpfer haben sich im Land gewaltsam Goldminen angeeignet und scheinbar wahllos Menschen getötet. Es sind raue Gesellen, denen man im Alltag lieber nicht begegnen will.

Haben die Wagner-Leute bei ihren Einsätzen auch Positives bewirkt?

Wagner-Milizen können in gewissen Situationen für mehr Sicherheit sorgen. In der Zentralafrikanischen Republik haben sie vor vier Jahren mitgeholfen, die Regierung zu verteidigen, als Rebellen auf die Hauptstadt marschiert sind. Sie schlugen die Rebellen zurück und es hiess damals sogar, dass die US-Botschaft von Russen bewacht worden sei. Die Bevölkerung war auch froh darüber, dass die brutalen Rebellen vertrieben wurden. In Mali findet derzeit ein gemeinsamer Vorstoss von Wagner-Kämpfern und der nationalen Armee gegen Tuareg-Rebellen und Dschihadisten statt. Das kann helfen, den Staat etwas zu stabilisieren und zumindest vorläufig auch positiv sein.

Das Gespräch führte Ivana Pribakovic.