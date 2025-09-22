Disney teilt mit, dass «Jimmy Kimmel Live» am Dienstag wieder auf Sendung gehen wird.

Der Moderator der Late-Night-Show war nach Äusserungen über die Ermordung von Charlie Kirk suspendiert worden.

Nach Gesprächen mit Jimmy Kimmel erklärte Disney: «Wir haben beschlossen, die Sendung am Dienstag wieder aufzunehmen.»

Laut einer Mitteilung der Walt Disney Company wird die Show des beliebten Comedians Jimmy Kimmel ab Dienstag wieder ausgestrahlt werden. Man wolle «in einer angespannten Situation für unser Land» eine weitere Zuspitzung vermeiden, so der Entertainment-Konzern.

In dem Statement heisst es weiter, manche von Kimmels Äusserungen seien zum falschen Zeitpunkt gekommen und unsensibel gewesen. Nach gemeinsamen Gesprächen sei man aber zum Schluss gekommen, die Show fortzusetzen.

Empörungswelle im Trump-Lager

Der US-Sender ABC hatte Kimmels Show vergangene Woche vorerst abgesetzt. Begründet wurde der Schritt mit Äusserungen Kimmels über den getöteten Vertrauten von US-Präsident Donald Trump.

Der Talkmaster hatte in seiner Show zuletzt suggeriert, dass der mutmassliche Attentäter möglicherweise Teil der sogenannten MAGA-Bewegung des US-Präsidenten gewesen sei.

Trump hatte die Absetzung der Sendung auf der Plattform Truth Social als «gute Nachrichten für Amerika» gefeiert. Kimmel nimmt wie andere Late-Talker auch in pointierter Weise regelmässig die Politik des US-Präsidenten auseinander. Trump hatte weitere Sender aufgefordert, weitere Shows aus dem Programm zu nehmen.

Debatte um Zensur und Meinungsfreiheit

Kimmels Suspendierung hatte zugleich eine Debatte über Meinungsfreiheit und staatliche Zensur ausgelöst. Mehr als 430 Personen aus der Unterhaltungsbranche unterzeichneten am Montag einen offenen Brief der American Civil Liberties Union, in dem die Suspendierung als «dunkler Moment für die Meinungsfreiheit in unserem Land» bezeichnet wird.

Disneys Schritt ist der erste grosse Gegenschlag eines grossen Medienkonzerns gegen die Trump-Regierung. Diese ging in den letzten Monaten immer unverhohlener gegen kritische Berichterstattung vor.