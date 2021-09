Die USA haben den Grenzübergang in Del Rio wieder geöffnet

Nach der Räumung des provisorischen Camps für Migrantinnen und Migranten in der texanischen Stadt Del Rio haben die USA den Grenzübergang wieder geöffnet.

Das gelte zunächst für den Reiseverkehr, ab Montag auch für den Frachtverkehr. Der Grenzübergang zu Mexiko war vor rund einer Woche geschlossen worden.

Das teilte die US-amerikanische Zoll- und Grenzschutzbehörde mit.

Die Vereinigten Staaten hatten vergangene Woche Tausende Haitianerinnen und Haitianer per Flugzeug nach Port-au-Prince abgeschoben. In Del Rio hatten fast 15'000 Personen aus Haiti unter einer Brücke kampiert. Ihr Ziel war es, in den USA Schutz zu bekommen.

03:19 Video Aus dem Archiv: Das Warten an der Grenze auf Einlass in die USA Aus SRF News vom 19.09.2021. abspielen

Für Empörung sorgte, dass US-Grenzschützer zu Pferde haitianische Migrantinnen und Mogranten am Grenzfluss auf aggressive Weise zusammentrieben. US-Präsident Joe Biden nannte den Einsatz skandalös.

Haiti steckt in einer schweren Krise

Teile des bitterarmen Karibikstaats werden von bewaffneten Banden kontrolliert. Anfang Juli wurde Präsident Jovenel Moïse in seiner Residenz von einem Killerkommando erschossen. Die Hintergründe des Anschlags sind noch immer unklar.

02:05 Video Aus dem Archiv: Witwe beschuldigt Moïses Gegner an seinem Tode Aus Tagesschau vom 11.07.2021. abspielen

Haiti wird zudem immer wieder von Naturkatastrophen heimgesucht. Bei einem schweren Erdbeben im August kamen über 2200 Menschen ums Leben und mehr als 50'000 Häuser wurden zerstört.

Hilfslieferungen und Einsatzkräfte gelangten nur langsam in die abgelegene Region im Südwesten des Landes.

Brasilien prüft Aufnahme

Das brasilianische Aussenministerium und die Internationale Organisation für Migration (IOM) teilten mit, sie würden angesichts der zahlreicher Abschiebungen die Aufnahme von Menschen aus Haiti unter bestimmten Bedingungen erwägen. Sie bemühen sich um humane, geregelte und sichere Alternativen zu einer Rückkehr nach Haiti.

Legende: Die Menschen, die in ihre Herkunftsländer zurückkehren möchten und keine Mittel dafür haben, werden dabei von der UNO-Organisation unterstützt. Reuters/Archiv

Die Kommunikation mit der brasilianischen Botschaft in Mexiko sei Teil dieser Bemühungen. Hilfreich könnten demnach Erfahrungen aus dem Programm zur freiwilligen Rückkehr von Migranten aus Mittelamerika sein, wie es die IOM in Mexiko seit Ende 2018 verfolgt.