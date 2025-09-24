In Taiwan hat Super-Taifun «Ragasa» schwere Schäden angerichtet und mindestens 14 Menschen das Leben gekostet.

Es wurden bislang 34 Menschen verletzt, wie die Behörden mitteilten.

Zudem werden 124 Menschen vermisst, nachdem im Landkreis Hualien ein Staudamm überlief und Orte überschwemmt wurden.

Am Flughafen Hongkong, einem wichtigen internationalen Drehkreuz, fielen Hunderte Flüge aus. Der Tropensturm brachte heftigen Regen und Sturmböen weit über Tempo 200.

Auf den Philippinen kam laut Behördenangaben mindestens ein Mensch ums Leben. Tausende wurden durch den Sturm vertrieben.

Sturm bahnt sich Weg nach Südchina

«Ragasa» war in der Zeit von Dienstag auf Mittwoch durch die Meeresstrasse von Luzon an Taiwan und den Philippinen vorbeigezogen. Der Taifun soll in Südchina voraussichtlich mit der zweithöchsten Taifun-Kategorie auf Land treffen. Die Meteorologen rechnen damit, dass er sich auf seiner erwarteten Route nach Westen abschwächt.

In Südchina und Hongkong steht das öffentliche Leben in weiten Teilen still. Die chinesischen Behörden in der Provinz Guangdong liessen in einigen Grossstädten den Unterricht ausfallen, hielten den öffentlichen Nahverkehr an und stoppten Arbeiten im öffentlichen Raum.

Hongkong sagt Hunderte Flüge ab

In Hongkong verbarrikadierten Menschen Geschäftszeilen, etwa zum Schutz vor herumfliegenden Trümmerteilen. Die Behörden der chinesischen Sonderverwaltungsregion riefen die höchste Taifun-Warnstufe 10 aus.

Legende: Hoher Wellengang führte an den Küsten Hongkongs zu Überschwemmungen. REUTERS / Tyrone Siu (Archiv)

Am Flughafen Hongkong fielen zahlreiche Verbindungen aus. Reisende konnten im Vorfeld bei vielen Airlines kostenlos umbuchen und wurden gebeten, sich an die Fluggesellschaften für Informationen zu ihrer Reise zu wenden.