Der Entscheid des Obersten Gerichtshofs, das nationale Recht auf Abtreibung zu kippen, hat konkrete und sehr kurzfristige Auswirkungen: In 26 US-Bundesstaaten werden Prozesse in Gang gesetzt, an deren Ende Abtreibungen drastisch erschwert oder ganz verboten sein werden. In 13 Bundesstaaten gelten Abtreibungsverbote ab sofort – beispielsweise in Kentucky.

Auch am Samstag kam es in der Hauptstadt Washington zu Demonstrationen gegen den Supreme-Court-Entscheid. Mehrere Hundert Menschen versammelten sich vor dem obersten US-Gericht.