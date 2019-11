Die ältere Schwester von IS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi, Rasmiya Awad, ist im Norden Syriens von der Türkei gefangen genommen worden.

Sie sei «eine Goldmine für den Geheimdienst», meldet ein hoher türkischer Regierungsvertreter.

Durch sie erhofft sich die Türkei vertiefte Informationen über die Abläufe innerhalb der Terrormiliz IS.

Die 65-Jährige wurde am Montagabend bei einer Razzia in einem Trailer gefangen genommen, in dem sie mit ihrer Familie in der Nähe der Stadt Azaz in der Provinz Aleppo lebte. Bei der Verhaftung war Rasmiya Awad mit ihrem Mann, ihrer Schwiegertochter und fünf Kindern zusammen. Die Erwachsenen werden verhört, sagte der türkische Beamte weiter.

Verdacht auf IS-Angehörigkeit

Awad ist die ältere Schwester des getöteten Abu Bakral-Baghdadi. Über sie ist sonst wenig bekannt. Der türkische Regierungsvertreter meldet, sie stehe in Verdacht, der extremistischen Gruppe anzugehören.

Der IS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi war Ende Oktober bei einer Militäraktion der USA im Norden Syriens ums Leben gekommen. Letzte Woche veröffentlichte das US-Militär Videomaterial und Details des Angriffs auf al-Baghdadi.