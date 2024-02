Die Plattform X von Elon Musk hatte das Konto von Julia Nawalnaja kurzzeitig gesperrt, «wegen Verstosses gegen die Regeln von X». Kurz danach war das Konto wieder online.

Die Witwe des in russischer Haft gestorbenen Alexej Nawalny hatte angekündigt, dessen Ziele weiterzuverfolgen.

«Ich werde die Sache von Alexej Nawalny fortsetzen», sagte Julia Nawalnaja in einer auf Youtube veröffentlichten Videobotschaft. Sie werde «weiter für unser Land kämpfen», sagte sie. «Ich rufe euch auf, an meiner Seite zu stehen.»

Der von Nawalny gegründete Fonds zur Bekämpfung der Korruption (FBK) postete daraufhin ebenfalls bei X einen Aufruf an den Inhaber Elon Musk: «Bitte erklären Sie genau, welche Regeln von @yulia_navalnaya gebrochen wurden.» Rund eine Dreiviertelstunde später wurde der Account wieder freigegeben.

Legende: Nach dem Tod von Alexej Nawalny in russischer Haft positioniert sich dessen Witwe Julia Nawalnaja als neue Gegnerin von Kremlchef Wladimir Putin. Die Plattform X sperrt sie daraufhin überraschend. Reuters/KAI PFAFFENBACH

Julia Nawalnaja hatte das Konto erst einen Tag zuvor, am Montag, eingerichtet, nachdem sie angekündigt hatte, dass sie die Nachfolge ihres Mannes in seinem politischen Kampf antreten würde. Sie hatte ein Video veröffentlicht, in dem sie den russischen Präsidenten Wladimir Putin beschuldigte, Alexej Nawalny getötet zu haben, und schrieb am Dienstag, dass ihr die Kommentare des Kremls «egal» seien.

Innerhalb eines Tages stieg daraufhin die Zahl ihrer Leser bei X auf 90'000. Daraufhin wurde der Zugang zum Eintrag von Nawalnaja zunächst beschränkt. Leser konnten ihn nur noch mit einem direkten Link erreichen. Später dann wurde das gesamte Profil für etwa eine Stunde gesperrt. Auch nach Aufhebung der Sperrung blieb es daraufhin Medienberichten zufolge weiter nur begrenzt zugänglich.