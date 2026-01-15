Die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado hat US-Präsident Donald Trump ihre Friedensnobelpreis-Medaille übergeben.

Machado traf sich heute mit Trump im Weissen Haus in Washington.

Das Weisse Haus äusserte sich nicht sofort dazu, ob Trump die Medaille angenommen habe.

Machado berichtete einer Gruppe von Reportern nach dem Treffen ausführlich, dass sie Trump ihren Preis überreicht habe. Dies sei in Anerkennung seines Engagements für die Freiheit des venezolanischen Volkes geschehen. Fragen von Journalisten, ob Trump die Auszeichnung angenommen habe, liess sie jedoch unbeantwortet.

Legende: Machado berichtete einer Gruppe von Reportern nach dem Treffen, dass sie Trump ihren Preis überreicht habe, gab jedoch keine weiteren Details bekannt. Keystone/Jim Lo Scalzo

«Ich habe dem Präsidenten der Vereinigten Staaten die Medaille, den Friedensnobelpreis, überreicht», sagte Machado vor Reportern, bevor sie eine Anekdote über den lateinamerikanischen Revolutionär Simón Bolívar erzählte. «Ich habe ihm Folgendes gesagt», fuhr Machado fort. «Vor zweihundert Jahren schenkte General Lafayette Simón Bolívar eine Medaille mit dem Bildnis von George Washington. Bolívar behielt die Medaille seitdem für den Rest seines Lebens Zweihundert Jahre später geben die Menschen von Bolívar dem Erben Washingtons eine Medaille zurück, in diesem Fall die Medaille des Friedensnobelpreises, als Anerkennung für sein einzigartiges Engagement für unsere Freiheit.»

Friedenspreis ist nicht übertragbar

Trump hat seit langem öffentlich seinen Wunsch nach dem Preis bekundet, und Machado widmete ihn ihm, als sie ihn letztes Jahr gewann. Das Nobelkomitee hat jedoch erklärt, dass der Friedenspreis nicht übertragbar ist.

Die Sprecherin des Weissen Hauses, Karoline , teilte noch während des Treffens von Trump und Machado mit, Trump bleibe bei seiner Einschätzung, dass Machado kurzfristig nicht die nötige Unterstützung habe, um das Land zu führen. Trump hatte zuvor bereits Zweifel an Machados Rückhalt geäussert und die Übergangspräsidentin des Landes, Delcy Rodriguez, gelobt.

Gespräche nach US-Operation in Venezuela

Hintergrund der Gespräche ist die Lage in dem südamerikanischen Land nach der Festnahme des langjährigen Machthabers Nicolas Maduro durch US-Spezialkräfte Anfang Januar. Machado, die im Dezember aus Venezuela geflohen war, hatte den Friedensnobelpreis im vergangenen Monat erhalten. Ein regierungstreues Gericht hatte sie von der Präsidentschaftswahl 2024 ausgeschlossen. Nach der Wahl erklärte sich Maduro zum Sieger, obwohl unabhängige Beobachter von einem deutlichen Sieg des von Machado unterstützten Oppositionskandidaten Edmundo Gonzalez ausgehen. Übergangspräsidentin Rodriguez kündigte unterdessen in Venezuela an, sie werde Reformen für die Ölindustrie des Landes vorschlagen.