Perus Präsident Pedro Pablo Kuczynski hat den Ex-Präsidenten Alberto Fujimori begnadigt. Er gab humanitäre Gründe dafür an.

Fujimori leidet angeblich an einer schweren Herzkrankheit. Am Sonntag wurde der 79-Jährige vom Gefängnis in ein Spital verlegt.

Fujimori sass wegen Verstosses gegen die Menschenrechte und Korruption während seiner Amtszeit von 1990 bis 2000 sowie wegen des Einsatzes von Todesschwadronen im Gefängnis. Er hat zehn von 25 Jahren Haft verbüsst.

Nach peruanischem Gesetz kann der Präsident Begnadigungen jeweils am Unabhängigkeitstag, also dem 28. Juli, und an Weihnachten aussprechen.

Kuczynski war am Donnerstag bei einer Abstimmung im Parlament nur knapp einer Amtsenthebung wegen Korruptionsvorwürfen entgangen. Eingeleitet wurde das Verfahren von Fujimoris Tochter Keiko. Sie hatte die Präsidentenwahl 2016 nur knapp gegen Kuczynski verloren und führt die grösste Oppositionspartei an.