Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Spekulationen über ihren Gesundheitszustand zurückgewiesen. «Sie dürfen davon ausgehen, dass ich erstens um die Verantwortung meines Amtes weiss und deshalb auch dementsprechend handle – auch was meine Gesundheit anbelangt», sagte Merkel nach einem Treffen mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen in Berlin.

«Und zweitens dürfen Sie davon ausgehen, dass ich auch als Mensch ein grosses persönliches Interesse daran habe, dass ich gesund bin und auf meine Gesundheit achte.»

Nach früheren Zitteranfällen bei öffentlichen Auftritten der Kanzlerin hörten Merkel und Frederiksen entgegen den protokollarischen Gepflogenheiten die Nationalhymnen vor dem Bundeskanzleramt im Sitzen in zwei eigens bereitgestellten Stühlen.

Legende: Merkels pragmatische und ungewöhnliche Lösung: Sitzen anstatt Stehen bei der Begrüssungszeremonie der dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Reuters

Auch am Mittwoch erlitt Merkel bei den militärischen Ehren für den finnischen Ministerpräsidenten Antti Rinne einen Zitteranfall. Sie hatte den Vorgang mit dem psychologischen Grund erklärt, dass sie ein Zittern bei einem früheren Empfang noch verarbeiten müsse.

Auf die Frage nach ihrem Eindruck von Merkel erinnerte die dänische Ministerpräsidentin an die Marathon-Verhandlungen in Brüssel über das EU-Personalpaket, an denen auch die Kanzlerin teilgenommen hatte. Sie habe den Eindruck, dass Merkel «genauso stark und kompetent» sei wie vor ihrer Anreise nach Berlin, sagte Frederiksen.