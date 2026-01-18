Mindestens zehn Tote bei Zugunglück in Spanien

Bei einem schweren Eisenbahnunglück im Süden Spaniens sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen.

Beim Unfall unweit der Gemeinde Adamuz in der andalusischen Provinz Córdoba sind zwei Hochgeschwindigkeitszüge entgleist.

Dies berichtete der TV-Sender RTVE unter Berufung auf die Polizeieinheit Guardia Civil.

Die Behörde bestätigte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur diese Informationen. Es gebe zudem rund einhundert Verletzte, rund 25 davon schwer, hiess es.

Ein Iryo-Hochgeschwindigkeitszug der italienischen Trenitalia sei am späten Sonntagabend auf dem Weg von Málaga nach Madrid entgleist und in das benachbarte Gleis geraten. Ein entgegenkommender Hochgeschwindigkeitszug der spanischen Gesellschaft Renfe sei daraufhin ebenfalls entgleist, teilte der Notdienst unter Berufung auf den Schienennetzbetreiber ADIF mit.

Legende: Bei einem schweren Eisenbahnunglück in Spanien sind zwei Hochgeschwindigkeitszüge entgleist. Reuters/ @eleanorinthesky via X

Der Verkehr auf der wichtigen Strecke zwischen Madrid und Andalusien sei bis auf weiteres unterbrochen. Zahlreiche Fahrgäste waren nach dem Unfall in den Zügen eingeschlossen, wie RTVE unter Berufung auf die Rettungsdienste berichtete.

Ministerpräsident Sánchez sichert schnelle Hilfe zu

Einsatzkräfte versuchten, die Passagiere so schnell wie möglich aus den Waggons zu befreien. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar.

«Die Regierung arbeitet gemeinsam mit den zuständigen Behörden und den Rettungsdiensten daran, den Fahrgästen zu helfen», schrieb der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez auf X.