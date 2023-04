Aus dem Libanon sind nach israelischen Angaben erstmals wieder Raketen auf den Norden Israels abgefeuert worden.

Insgesamt 34 Flugkörper seien abgeschossen worden, schreibt die Nachrichtenagentur AFP.

25 davon habe Israel abgewehrt, mindestens fünf seien am Boden detoniert, schreibt die israelische Armee.

Zuvor waren in mehreren Orten im Grenzgebiet Sirenen zu hören.

Unklar war, welche Gruppierung hinter dem Angriff steht. Medienberichten zufolge dauerte der Beschuss am Nachmittag an. Demnach wurden mehrere Dutzend Raketen Richtung Israel geschossen. Anwohnerinnen und Anwohner wurden aufgefordert, Schutz zu suchen. Das israelische Militär hat den Angriff inzwischen bestätigt. Medienberichten zufolge war dies der heftigste Beschuss aus dem Libanon seit 2006.

Legende: Israel hat offenbar eine libanesische Rakete abgefangen. EPA/ATEF SAFADI

Dem israelischen Rettungsdienst Magen David Adom zufolge wurden mindestens zwei Menschen leicht verletzt. Ein 19-Jähriger erlitt demnach eine leichte Verletzung durch einen Granatsplitter. Eine 60-Jährige verletzte sich auf dem Weg zu einem Schutzraum. Zudem hätten weitere Menschen wegen Stresssymptomen behandelt werden müssen, hiess es weiter.

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu berief für den Abend ein Treffen des Sicherheitskabinetts ein. Verteidigungsminister Joav Galant kündigte ein Treffen mit hochrangigen Beamtinnen und Beamten an. Aus libanesischen Sicherheitskreisen hiess es, dass Israels Artillerie Ziele im Grenzgebiet angreife.

Letzter Raketenbeschuss zwei Jahre her

Israel und der Libanon befinden sich offiziell im Kriegszustand. An der Grenze kommt es immer wieder zu Spannungen. Vor allem die eng mit dem Iran verbündete libanesische Schiitenmiliz Hisbollah sieht in Israel einen Erzfeind. Die Hisbollah teilte mit, alle «Massnahmen» zu unterstützen, die palästinensische Gruppen nach den Zusammenstössen mit der Polizei auf dem Tempelberg in Jerusalem ergriffen.

Zuletzt kam es vor zwei Jahren zu einem Raketenbeschuss aus dem Libanon. Damals gingen Medienberichten zufolge die Angriffe von Palästinensern aus. Die Hisbollah hat auch enge Verbindung mit der im Gazastreifen herrschenden Hamas. Aus dem Küstenstreifen feuerten am Morgen Palästinenser mehrere Raketen auf israelisches Gebiet. Sieben Raketen seien in der Luft explodiert, teilte die Armee mit. Fünf davon seien auf israelisches Gebiet gerichtet gewesen, zwei aufs Mittelmeer.