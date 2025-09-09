Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge die Führungsspitze der Hamas im Golfstaat Katar angegriffen.

Ziel sei unter anderem der Hamas-Führer Chalil al-Hajja gewesen.

Hamas-Quellen bestätigten dem Nachrichtensender Al Jazeera, dass der Angriff auf das Verhandlungsteam der Organisation gezielt habe.

In Katar laufen Gespräche zwischen Israel und der Hamas zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen.

Der Nachrichtenkanal Al-Arabija berichtete, dass bei dem Angriff nach vorläufigen Informationen Chalil al-Haja getötet worden sei. Eine Bestätigung für den Tod al-Hajas oder anderer Hamas-Funktionäre gibt es zunächst nicht.

Wer ist Chalil al-Hajja? Box aufklappen Box zuklappen Al-Haja ist der höchste Hamas-Führer im Ausland, der auch die Hamas-Delegation bei den indirekten Verhandlungen mit Israel um eine Waffenruhe leitet. Al-Haja hält sich die meiste Zeit in Katar auf. Andere höhere Hamas-Funktionäre im Ausland leben ebenfalls zumeist in Katar oder in der Türkei.

Hingegen berichtet der Nachrichtensender Al Jazeera unter Berufung auf einen hochrangigen Hamas-Vertreter, dass die Hamas-Führung unter Khalil al-Hayya, die sich in Katar versammelt hatte, den Angriff überlebt habe. Auch Reuters teilten zwei Quellen der Hamas mit, die Delegation der Gruppe für die Waffenstillstands­verhandlungen in Doha habe den Angriff überlebt. Die Angaben können unabhängig nicht überprüft werden.

Netanjahu: Angriff auf Hamas in Katar von Israel initiiert

Der Angriff auf die Führungsspitze der Hamas in Katar sei eine rein israelische Operation gewesen. Israel habe sie initiiert, ausgeführt und übernehme die volle Verantwortung, teilt das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu auf der Plattform X mit. «Jahrelang leiteten diese Mitglieder der Hamas-Führung die Operationen der Terrororganisation, sind direkt für das brutale Massaker vom 7. Oktober verantwortlich und orchestrierten und steuerten den Krieg gegen den Staat Israel», teilte das israelische Militär nach dem Angriff mit.

Der israelische Fernsehsender Channel 12 berichtete unter Berufung auf israelische Regierungsvertreter, dass US-Präsident Donald Trump dem Angriff vorab zugestimmt habe.

Legende: Ein beschädigtes Gebäude ist nach einem israelischen Luftangriff in Doha, Katar zu sehen. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Katar verurteilt israelischen Angriff

Katar verurteilt den israelischen Angriff auf Vertreter der Hamas in Doha als «feige». Dieser habe auf Wohngegenden gezielt, in denen Mitglieder des politischen Büros der Hamas wohnten, erklärte der Sprecher des katarischen Aussenministeriums Madschid al-Ansari. Er sprach von einem «eklatanten Verstoss gegen alle internationalen Rechte und Normen» und einer «ernsthaften Gefahr für die Sicherheit» der Bevölkerung in Katar.

Arabische Staaten verurteilen Israels Angriff in Katar Box aufklappen Box zuklappen Jordanien hat den israelischen Angriff auf die Führungsspitze der Hamas in Katar als «feige Aggression» verurteilt. Aussenminister Aiman al-Safadi sagte auf X, der Angriff stelle einen eklatanten Verstoss gegen das Völkerrecht dar. Der Angriff sei eine Fortsetzung der «brutalen israelischen Aggression», die die Sicherheit und Stabilität der gesamten Region gefährde. Der einflussreiche Golfstaat Saudi-Arabien sprach von einem eklatanten Verstoss gegen die katarische Souveränität. Das Aussenministerium warnte vor den «schwerwiegenden Folgen» Israels anhaltenden er Angriffe für die Region. Riad bekundete volle Solidarität mit Katar. Der emiratische Präsidentenberater Anwar Gargasch nannte den Angriff eine «heimtückische israelische Attacke». Die Vereinigten Arabischen Staaten ständen fest an der Seite ihres Schwesterstaats Katar. «In voller Solidarität mit dem lieben Katar», postete auch der emiratische Aussenminister Abdullah bin Sajid. Irans Regierung hat den israelischen Angriff auf die Hamas-Führung in der katarischen Hauptstadt Doha scharf verurteilt. Dieser stelle einen «Verstoss gegen die Prinzipien, Ziele und Regeln der Charta der Vereinten Nationen» dar, erklärte Aussenamtssprecher Ismail Baghai laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna.

Nach der Explosion in der katarischen Hauptstadt war eine grosse Rauchwolke zu sehen, wie die Fernsehsender Al-Arabija und Al-Dschasira berichteten. Die katarische Nachrichtenseite Doha News zeigte ein zerstörtes Gebäude, vor dem ein schwarzer Geländewagen parkt. Auch Doha News berichtete, dass Israel das Hamas-Verhandlungsteam angegriffen habe.

UNO-Generalsekretär verurteilt israelischen Angriff in Katar Box aufklappen Box zuklappen UNO-Generalsekretär António Guterres verurteilt den israelischen Angriff in Katar als «eklatante Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität» des Golfstaates. Katar spiele eine sehr positive Rolle bei den Bemühungen um einen Waffenstillstand in Gaza und die Freilassung aller von der Hamas gehaltenen Geiseln, sagt Guterres vor Journalisten. «Alle Parteien müssen auf einen dauerhaften Waffenstillstand hinarbeiten, nicht ihn zerstören.»

Stockende Verhandlungen in Katar

Katar vermittelt zusammen mit Ägypten und den USA im Gaza-Krieg zwischen Israel und der Hamas. Die Verhandlungen um eine Waffenruhe kommen aber seit Monaten nicht voran. Israels Regierung beabsichtigt unterdessen, die Stadt Gaza militärisch vollständig einzunehmen.