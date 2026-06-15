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Krieg im Iran Erklärung unterzeichnet +++ EDA hält an Schweiz-Treffen fest

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15.06.2026, 06:22

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Themen in diesem Newsticker

  • Trump: «Es könnten Fehler passiert sein»
  • EDA bekräftigt Treffen auf dem Bürgenstock
  • SRF-Fachredaktor: «Abkommen beinhaltet wichtige Punkte für Iran»
  • Rahmenabkommen Iran-USA: Diese Forderungen hat Trump aufgegeben
  • SRF-Korrespondentin: «Reaktionen in USA fallen gemischt aus»
  • Laut Iran keine Unterzeichungszeremonie in der Schweiz
  • USA und Iran haben Absichtserklärung unterzeichnet
  • Iran scheut Unterzeichnung mit Händeschütteln
  • Hisbollah-Chef: Abkommen nutzen, um «Israel zu vertreiben»
  • Iranische Nachrichtenagentur veröffentlicht Text des Abkommens

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 17.6.2026, 19:30 Uhr

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