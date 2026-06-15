- Die USA und der Iran haben die Absichtserklärung für ein Kriegsende unterschrieben. Das hat Vermittler Pakistan offiziell bestätigt.
- Teheran werde die Strasse von Hormus «unverzüglich wieder öffnen», und die USA würden die Seeblockade iranischer Häfen umgehend aufheben, so der pakistanische Ministerpräsident Shehbaz Sharif auf X.
- Das EDA hält nach wie vor am Treffen am Freitag auf dem Bürgenstock fest.
- Der libanesische Präsident Joseph Aoun hat erklärt, dass der Verhandlungsprozess mit Israel unabhängig sei vom Rahmenabkommen zwischen dem Iran und den USA.
Themen in diesem Newsticker
- Trump: «Es könnten Fehler passiert sein»
- EDA bekräftigt Treffen auf dem Bürgenstock
- SRF-Fachredaktor: «Abkommen beinhaltet wichtige Punkte für Iran»
- Rahmenabkommen Iran-USA: Diese Forderungen hat Trump aufgegeben
- SRF-Korrespondentin: «Reaktionen in USA fallen gemischt aus»
- Laut Iran keine Unterzeichungszeremonie in der Schweiz
- USA und Iran haben Absichtserklärung unterzeichnet
- Iran scheut Unterzeichnung mit Händeschütteln
- Hisbollah-Chef: Abkommen nutzen, um «Israel zu vertreiben»
- Iranische Nachrichtenagentur veröffentlicht Text des Abkommens
Quellen: Agenturen, SRF