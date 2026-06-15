- Kurz vor einem Besuch von Nato-Generalsekretär Mark Rutte in Washington hat US-Präsident Donald Trump mehreren europäischen Verbündeten erneut mangelnde Unterstützung vorgeworfen.
- Bereits zuvor hatten Irans Verhandlungsführer Mohammed Bagher Ghalibaf und Aussenminister Abbas Araghtschi die Rückreise nach Teheran angetreten.
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Israelische Führung: Keine Kompromisse bei Sicherheitszone
- Trump kritisiert vor Rutte-Besuch europäische Nato-Partner
- Iran: Freigabe von 12 Milliarden Dollar unterzeichnet
- Nidwalden zieht positive Bilanz nach Bürgenstock-Gespräche
- JD Vance hat Bürgenstock verlassen
- Iranischer Bericht: Keine Atomverhandlungen bei Gespräch mit USA
- Rubio wirbt ab Dienstag am Golf für Iran-Abkommen
- USA erlauben Verkauf von iranischem Öl
- Tanker-Verkehr durch Strasse von Hormus leicht belebt
- Berichte: Schülerin bei Luftangriff Israels in Gaza getötet
Quellen: Agenturen, SRF