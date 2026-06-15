- Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran wird auf dem Bürgenstock unterzeichnet. Das bestätigt das EDA gegenüber SRF.
- Auf das Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges haben sich die USA und der Iran am 14. Juni verständigt. Der genaue Wortlaut ist nicht bekannt.
- Die Hisbollah-Miliz hat vom Iran nach eigener Darstellung Zusagen erhalten mit Blick auf einen Abzug der israelischen Armee aus dem Libanon.
- Der iranische Aussenminister warnte, dass israelische Angriffe oder anhaltende Truppenpräsenz im Libanon eine Verletzung des Rahmenabkommens darstellten.
Themen in diesem Newsticker
- Merz hofft auf weniger Repression im Iran
- Hisbollah: Iran macht Zusagen zu Israels Abzug aus Libanon
- Libanon: Vier Tote bei israelischen Drohnenangriffen
- Israels Aussenministerium: Hebron-Abkommen noch in Kraft
- Hisbollah: Kein Atomabkommen ohne Israels Abzug aus Libanon
- USA-Iran-Rahmenabkommen wird auf Bürgenstock unterzeichnet
- Trump wiederholt: Iran-Abkommen schliesst Atomwaffen aus
- Smotrich kippt Hebron-Abkommen – Abbas warnt vor Eskalation
- Bericht: Iranische Schiffe nehmen Kurs auf heimische Häfen
- Trump: Netanjahu muss gegenüber Libanon mehr Verantwortung zeigen
Quellen: Agenturen, SRF