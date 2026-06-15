Katz: Israel plant keinen Rückzug aus eroberten Gebieten Libanons

Strasse von Hormus: Rückkehr zu Normalbetrieb braucht Zeit

Von der Leyen: Priorität liegt bei Öffnung der Strasse von Hormus

Macron fordert rasche Umsetzung des Abkommens

Abkommen zwischen USA und Iran beflügelt die Börsen

UNO-Generalsekretär lobt Einigung

Merz: Abkommen mit Iran muss «zielstrebig» umgesetzt werden

Iran bestätigt Einigung mit den USA