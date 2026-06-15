- Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die USA und der Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges verständigt. Erste Staats- und Regierungschefs begrüssen die Einigung.
- Viel ist über das Rahmenabkommen noch nicht bekannt – der genaue Wortlaut wurde zunächst nicht veröffentlicht. Unterzeichnet werden soll die Vereinbarung am Freitag in Genf in der Schweiz.
- Trotzdem wird sich Israel laut Verteidigungsminister Katz nicht aus den eroberten Gebieten Libanons zurückziehen. Die Angriffe dort gehen weiter – obwohl deren Ende Teil der Bedingungen für die Zustimmung Irans zum Abkommen waren.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
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Quellen: Agenturen, SRF