- Trump schreibt auf Truth Social, der Iran habe eingewilligt, «nie Atomwaffen zu besitzen». Zuvor hat US-Vizepräsident JD Vance verkündet, der Iran sei bereit, wieder Atominspektoren ins Land zu lassen.
- Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die USA und der Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges verständigt. Staats- und Regierungschefs begrüssen die Einigung.
- Viel ist über das Rahmenabkommen noch nicht bekannt – der genaue Wortlaut wurde zunächst nicht veröffentlicht. Unterzeichnet werden soll die gemeinsame Erklärung am Freitag in Genf.
- Israel will sich laut Verteidigungsminister Israel Katz nicht aus den eroberten Gebieten des Libanon zurückziehen. Die Angriffe dort gehen weiter – obwohl deren Ende Teil der Bedingungen für die Zustimmung des Irans zum Abkommen war.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Kalifornien: Hunderte Demonstrierende bei Iran-WM-Spiel
- Trump auf Truth Social: Einwilligung Irans zu Atomwaffenverzicht
- Teheran: Mehrere iranische Schiffe passieren US-Blockade
- Vance: Trump veröffentlicht Abkommen womöglich vor Freitag
- Vance: Atominspekteure werden in den Iran zurückkehren
- US-Vizepräsident: Rahmenabkommen ist eineinhalb Seiten lang
- Gewalt im Libanon hat seit Iran-Einigung abgenommen
- Hamas begrüsst das Abkommen zwischen Iran und den USA
- Netanjahu: Israel vor Gefahr einer atomarer Auslöschung gerettet
- Trump schickt JD Vance zur Unterzeichnung nach Genf
Quellen: Agenturen, SRF