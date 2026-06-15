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Krieg im Iran USA-Iran-Erklärung wird auf Bürgenstock unterzeichnet

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15.06.2026, 06:22

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Themen in diesem Newsticker

  • USA-Iran-Rahmenabkommen wird auf Bürgenstock unterzeichnet
  • Trump wiederholt: Iran-Abkommen schliesst Atomwaffen aus
  • Smotrich kippt Hebron-Abkommen – Abbas warnt vor Eskalation
  • Bericht: Iranische Schiffe nehmen Kurs auf heimische Häfen
  • Trump: Netanjahu muss gegenüber Libanon mehr Verantwortung zeigen
  • Trump: Abkommen geht in zweite Phase
  • Israel im Libanon: Iran warnt vor Verletzung des Rahmenabkommens
  • Ölpreise nach starkem Rückgang nur wenig bewegt
  • Münchner-Sicherheitskonferenz-Chef sieht Rahmenabkommen skeptisch
  • Kalifornien: Hunderte Demonstrierende bei Iran-WM-Spiel

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 15.6.2026, 19:30 Uhr

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