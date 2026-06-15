- Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran wird auf dem Bürgenstock unterzeichnet. Das bestätigt das EDA gegenüber SRF.
- Auf das Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges haben sich die USA und der Iran am 14. Juni verständigt. Der genaue Wortlaut ist nicht bekannt.
- Der iranische Aussenminister warnte, dass israelische Angriffe oder anhaltende Truppenpräsenz im Libanon eine Verletzung des Rahmenabkommens darstellten.
- Trump schreibt auf Truth Social, der Iran habe eingewilligt, «nie Atomwaffen zu besitzen».
Themen in diesem Newsticker
- USA-Iran-Rahmenabkommen wird auf Bürgenstock unterzeichnet
- Trump wiederholt: Iran-Abkommen schliesst Atomwaffen aus
- Smotrich kippt Hebron-Abkommen – Abbas warnt vor Eskalation
- Bericht: Iranische Schiffe nehmen Kurs auf heimische Häfen
- Trump: Netanjahu muss gegenüber Libanon mehr Verantwortung zeigen
- Trump: Abkommen geht in zweite Phase
- Israel im Libanon: Iran warnt vor Verletzung des Rahmenabkommens
- Ölpreise nach starkem Rückgang nur wenig bewegt
- Münchner-Sicherheitskonferenz-Chef sieht Rahmenabkommen skeptisch
- Kalifornien: Hunderte Demonstrierende bei Iran-WM-Spiel
Quellen: Agenturen, SRF