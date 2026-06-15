Fachredaktor: «Zentralschweiz vor Bürgenstock-Treffen entspannt»

Schiffsverkehr durch Strasse von Hormus weiter verhalten

Tote bei israelischen Drohnenangriffen im Südlibanon

Aufruf: Bundesrat soll zivile Opfer aus Gaza aufnehmen

Deutscher Verteidigungsminister: Marine bereit für Hormus-Mission

Hegseth kritisiert Nato-Partner

Israelisches Militär trotz Abkommen weiterhin im Südlibanon

IAEA-Chef: «Noch ein Stück Arbeit»

Parlament verlangt vom Bundesrat mehr Engagement im Nahost-Krieg