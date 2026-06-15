- Die USA und der Iran haben die Absichtserklärung für ein Kriegsende unterschrieben. Das hat Vermittler Pakistan offiziell bestätigt.
- Teheran werde die Strasse von Hormus «unverzüglich wieder öffnen», und die USA würden die Seeblockade iranischer Häfen umgehend aufheben, so der pakistanische Ministerpräsident Shehbaz Sharif auf X.
- Das EDA hält nach wie vor am Treffen am Freitag auf dem Bürgenstock fest.
- Das Israelische Militär operiert trotz Abkommen weiterhin im Südlibanon.
Themen in diesem Newsticker
- Fachredaktor: «Zentralschweiz vor Bürgenstock-Treffen entspannt»
- Schiffsverkehr durch Strasse von Hormus weiter verhalten
- Tote bei israelischen Drohnenangriffen im Südlibanon
- Aufruf: Bundesrat soll zivile Opfer aus Gaza aufnehmen
- Deutscher Verteidigungsminister: Marine bereit für Hormus-Mission
- Hegseth kritisiert Nato-Partner
- Israelisches Militär trotz Abkommen weiterhin im Südlibanon
- IAEA-Chef: «Noch ein Stück Arbeit»
- Parlament verlangt vom Bundesrat mehr Engagement im Nahost-Krieg
- China begrüsst Abkommen zwischen USA und Iran
Quellen: Agenturen, SRF