 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Krieg im Nahen Osten Reaktion auf Israels Angriffe: Iran schliesst Strasse von Hormus

Autor: 

15.06.2026, 06:22

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Irans Verhandlungsdelegation bald in der Schweiz
  • Vance bestätigt: Witkoff und Kushner in der Schweiz
  • Iran schliesst erneut die Strasse von Hormus
  • Viele Tote im Libanon – Israel bestätigt Angriffe
  • Generalsekretär: Umgang mit dem Iran an WM ein «dunkles Kapitel»
  • EDA: Schweiz macht Gespräche auf Bürgenstock möglich
  • Viele Tote bei israelischen Luftangriffen im Libanon
  • Pakistanischer Innenminister für Gespräche im Iran
  • Trotz Waffenruhe – weitere israelische Angriffe im Libanon
  • USA und Iran wollen Gespräche in Gang bringen

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 19.6.2026, 19:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)