- Iran schliesst die Strasse von Hormus: «Sollte die Aggression andauern, werden weitere Massnahmen geplant und umgesetzt», teilt Irans Armee mit.
- In einer Mitteilung vom Samstagmittag hält das EDA an einem Treffen auf dem Bürgenstock fest. Es biete dafür den nötigen Rahmen, heisst es. Über Teilnehmer und Gespräche könnten aber keine Auskunft gegeben werden.
- Der pakistanische Innenminister Mohsin Naqvi ist im Iran eingetroffen, um mit der dortigen Führung die Fortsetzung der Verhandlungen mit den USA in der Schweiz zu besprechen.
- Trotz einer vereinbarten Waffenruhe berichten libanesische Medien über zahlreiche israelische Luftangriffe mit vielen Toten.
- Die USA und der Iran haben die Absichtserklärung für ein Kriegsende unterschrieben. Das hat Vermittler Pakistan offiziell bestätigt.
Themen in diesem Newsticker
- Irans Verhandlungsdelegation bald in der Schweiz
- Vance bestätigt: Witkoff und Kushner in der Schweiz
- Iran schliesst erneut die Strasse von Hormus
- Viele Tote im Libanon – Israel bestätigt Angriffe
- Generalsekretär: Umgang mit dem Iran an WM ein «dunkles Kapitel»
- EDA: Schweiz macht Gespräche auf Bürgenstock möglich
- Viele Tote bei israelischen Luftangriffen im Libanon
- Pakistanischer Innenminister für Gespräche im Iran
- Trotz Waffenruhe – weitere israelische Angriffe im Libanon
- USA und Iran wollen Gespräche in Gang bringen
Quellen: Agenturen, SRF