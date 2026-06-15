Irans Verhandlungsdelegation bald in der Schweiz

Vance bestätigt: Witkoff und Kushner in der Schweiz

Iran schliesst erneut die Strasse von Hormus

Viele Tote im Libanon – Israel bestätigt Angriffe

Generalsekretär: Umgang mit dem Iran an WM ein «dunkles Kapitel»

EDA: Schweiz macht Gespräche auf Bürgenstock möglich

Viele Tote bei israelischen Luftangriffen im Libanon

Pakistanischer Innenminister für Gespräche im Iran

Trotz Waffenruhe – weitere israelische Angriffe im Libanon