- US-Vizepräsident JD Vance hat den Bürgenstock verlassen. Die Gespräche auf dem Bürgenstock hätten eine «gute Grundlage» für eine dauerhafte Einigung geschaffen.
- Bereits zuvor hatten Irans Verhandlungsführer Mohammed Bagher Ghalibaf und Aussenminister Abbas Araghtschi die Rückreise nach Teheran angetreten.
- Ziel sei es, wie im Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran vorgesehen, innerhalb von 60 Tagen ein «finales Abkommen» zu erreichen, so eine gemeinsame Erklärung der Vermittler Katar und Pakistan.
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
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Quellen: Agenturen, SRF