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Krieg im Nahen Osten USA lockern Sanktionen auf iranisches Öl

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15.06.2026, 06:22

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Themen in diesem Newsticker

  • Nidwalden zieht positive Bilanz nach Bürgenstock-Gespräche
  • JD Vance hat Bürgenstock verlassen
  • Iranischer Bericht: Keine Atomverhandlungen bei Gespräch mit USA
  • Rubio wirbt ab Dienstag am Golf für Iran-Abkommen
  • USA erlauben Verkauf von iranischem Öl
  • Tanker-Verkehr durch Strasse von Hormus leicht belebt
  • Berichte: Schülerin bei Luftangriff Israels in Gaza getötet
  • Vance: Iran will Atominspektionen zulassen
  • Präsident Aoun: Niemand verhandelt für den Libanon
  • Vance verlässt den Bürgenstock – Gespräche nun bei Fachteams

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 22.6.2026, 12:45 Uhr

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