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Krieg im Nahen Osten Vance: «Ich kann nicht 60 Tage auf dem Bürgenstock bleiben»

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15.06.2026, 06:22

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Themen in diesem Newsticker

  • Vance verlässt den Bürgenstock – Gespräche nun bei Fachteams
  • Iran: «Kurze Diskussion» mit USA über Atomprogramm geführt
  • Pakistans Premier: US-Iran-Gespräche erfolgreich abgeschlossen
  • USA und Iran nehmen Fachgespräche auf
  • Libanons Präsident berät mit US-Vize Vance über Waffenruhe
  • Syriens Präsident: Kein Militäreinsatz im Libanon geplant
  • Bürgenstock: Iranische Delegation abgereist
  • EDA: Schweiz begrüsst «konstruktive Fortschritte» auf Bürgenstock
  • Iran: «Grosse Fortschritte» in Bezug auf Krieg im Libanon
  • Iran und USA einigen sich auf 60-Tage-Fahrplan

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 21.6.2026, 19:30 Uhr

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