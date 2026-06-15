Vance verlässt den Bürgenstock – Gespräche nun bei Fachteams

Iran: «Kurze Diskussion» mit USA über Atomprogramm geführt

Pakistans Premier: US-Iran-Gespräche erfolgreich abgeschlossen

USA und Iran nehmen Fachgespräche auf

Libanons Präsident berät mit US-Vize Vance über Waffenruhe

Syriens Präsident: Kein Militäreinsatz im Libanon geplant

Bürgenstock: Iranische Delegation abgereist

EDA: Schweiz begrüsst «konstruktive Fortschritte» auf Bürgenstock

Iran: «Grosse Fortschritte» in Bezug auf Krieg im Libanon