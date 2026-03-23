Rotes Kreuz: fast 2000 Tote und 20'000 Verletzte im Iran

Libanon: 370'000 Kinder vertrieben, 150'000 Menschen sitzen fest

Israel kündigt Intensivierung der Angriffe auf Iran an

Washington Post: USA haben über 850 Tomahawk abgefeuert

Iran: Strasse von Hormus gesperrt – drei Schiffe müssen umkehren

Ukraine und Saudi-Arabien spannen in Sachen Verteidigung zusammen

Luftangriff in Ghom: Behörden melden 15 Tote

Iran ruft zu Evakuierung von Gebieten rund um US-Stützpunkte auf

Deutscher Aussenminister: Direkte USA-Iran-Gespräche geplant