- Nach Angaben des UNO-Kinderhilfswerks Unicef sind bei den Angriffen Israels auf den Libanon 370'000 Kinder vertrieben worden. 150'000 Menschen sitzen zudem im Südlibanon fest.
- Die iranischen Revolutionsgarden fordern laut lokalen Medien zur Evakuierung von Gebieten rund um US-Stützpunkte auf.
- US-Präsident Donald Trump hat sein Ultimatum zum Einlenken der iranischen Führung im Krieg noch einmal verschoben.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Konflikt.
Themen in diesem Newsticker
- Rotes Kreuz: fast 2000 Tote und 20'000 Verletzte im Iran
- Libanon: 370'000 Kinder vertrieben, 150'000 Menschen sitzen fest
- Israel kündigt Intensivierung der Angriffe auf Iran an
- Washington Post: USA haben über 850 Tomahawk abgefeuert
- Iran: Strasse von Hormus gesperrt – drei Schiffe müssen umkehren
- Ukraine und Saudi-Arabien spannen in Sachen Verteidigung zusammen
- Luftangriff in Ghom: Behörden melden 15 Tote
- Iran ruft zu Evakuierung von Gebieten rund um US-Stützpunkte auf
- Deutscher Aussenminister: Direkte USA-Iran-Gespräche geplant
- Ölpreise bleiben trotz verlängerten US-Ultimatums hoch
Quellen: Agenturen, SRF