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Krieg in Nahost 370’000 Kinder im Libanon durch israelische Angriffe vertrieben

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Themen in diesem Newsticker

  • Rotes Kreuz: fast 2000 Tote und 20'000 Verletzte im Iran
  • Libanon: 370'000 Kinder vertrieben, 150'000 Menschen sitzen fest
  • Israel kündigt Intensivierung der Angriffe auf Iran an
  • Washington Post: USA haben über 850 Tomahawk abgefeuert
  • Iran: Strasse von Hormus gesperrt – drei Schiffe müssen umkehren
  • Ukraine und Saudi-Arabien spannen in Sachen Verteidigung zusammen
  • Luftangriff in Ghom: Behörden melden 15 Tote
  • Iran ruft zu Evakuierung von Gebieten rund um US-Stützpunkte auf
  • Deutscher Aussenminister: Direkte USA-Iran-Gespräche geplant
  • Ölpreise bleiben trotz verlängerten US-Ultimatums hoch

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 26.3.2026, 19:30 Uhr

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