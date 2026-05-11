Kämpfe zwischen Israel und Hisbollah dauern an

USA hoffen auf Chinas Einfluss in der Strasse von Hormus

Israel ruft zu Evakuierungen im Libanon auf

Iran fordert Brics-Staaten zur Ächtung der USA und Israels auf

Netanjahu bestreitet geheime Reise in die VAE

Iranische Menschenrechtsanwältin Sotoudeh aus Haft entlassen

Iran beschränkt Internetzugang auf privilegierte Nutzer

Libanon: Mindestens zwölf Menschen getötet

Widersprüchliche Angaben zu Netanjahu-Besuch in den Golfstaaten