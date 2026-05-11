- Das israelische Militär hat Evakuierungsaufrufe für Teile des Südlibanon erlassen.
- Laut «Save the Children» wurden seit der Waffenruhe im Libanon vor einem Monat täglich durchschnittlich mehr als vier Kinder getötet oder verletzt.
- Der Iran verfügt US-Medienberichten zufolge immer noch über etwa 70 Prozent seiner mobilen Abschussrampen sowie rund 70 Prozent des Raketenarsenals.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Kämpfe zwischen Israel und Hisbollah dauern an
- USA hoffen auf Chinas Einfluss in der Strasse von Hormus
- Israel ruft zu Evakuierungen im Libanon auf
- Iran fordert Brics-Staaten zur Ächtung der USA und Israels auf
- Netanjahu bestreitet geheime Reise in die VAE
- Iranische Menschenrechtsanwältin Sotoudeh aus Haft entlassen
- Iran beschränkt Internetzugang auf privilegierte Nutzer
- Libanon: Mindestens zwölf Menschen getötet
- Widersprüchliche Angaben zu Netanjahu-Besuch in den Golfstaaten
- Vance: Fortschritte bei Verhandlungen mit dem Iran
Quellen: Agenturen, SRF