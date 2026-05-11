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Krieg in Nahost Abermals ruft Israel zur Evakuierung im Südlibanon auf

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11.05.2026, 06:08

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Themen in diesem Newsticker

  • Kämpfe zwischen Israel und Hisbollah dauern an
  • USA hoffen auf Chinas Einfluss in der Strasse von Hormus
  • Israel ruft zu Evakuierungen im Libanon auf
  • Iran fordert Brics-Staaten zur Ächtung der USA und Israels auf
  • Netanjahu bestreitet geheime Reise in die VAE
  • Iranische Menschenrechtsanwältin Sotoudeh aus Haft entlassen
  • Iran beschränkt Internetzugang auf privilegierte Nutzer
  • Libanon: Mindestens zwölf Menschen getötet
  • Widersprüchliche Angaben zu Netanjahu-Besuch in den Golfstaaten
  • Vance: Fortschritte bei Verhandlungen mit dem Iran

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 8.5.2026, 19:30 Uhr

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