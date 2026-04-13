- UNO-Generalsekretär António Guterres mahnt die Kriegsparteien, angesichts der gescheiterten Verhandlungen am Ball zu bleiben. Er fordert die Wiederaufnahme der Friedensgespräche.
- Nach den gescheiterten Verhandlungen in Pakistan haben die Iraner nach Darstellung von Donald Trump gegenüber der US-Seite den Wunsch nach einem Abkommen geäussert.
- Der US-Präsident hat gedroht, Boote der iranischen Revolutionsgarden auszuschalten, sollten sich diese der US-Seeblockade in der Strasse von Hormus nähern.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Historische Verhandlungen zwischen Israel und Libanon
- Trotz Verhandlungsabbruch: Vance sieht «echte Fortschritte»
- Medien: USA fordern 20 Jahre keine Urananreicherung vom Iran
- Guterres ruft zu Wiederaufnahme der Friedensgespräche auf
- IWF, Weltbank und IEA warnen vor Horten von Energie
- AFP: Israelische Armee setzt Tränengas gegen Schulkinder ein
- Merz telefoniert mit Netanjahu
- Starmer kritisiert israelische Angriffe im Libanon
- Herzog ruft zu Kampf gegen Antisemitismus auf
- Hisbollah-Chef fordert Absage von Gesprächen in Washington
Quellen: Agenturen, SRF