Historische Verhandlungen zwischen Israel und Libanon

Trotz Verhandlungsabbruch: Vance sieht «echte Fortschritte»

Medien: USA fordern 20 Jahre keine Urananreicherung vom Iran

Guterres ruft zu Wiederaufnahme der Friedensgespräche auf

IWF, Weltbank und IEA warnen vor Horten von Energie

AFP: Israelische Armee setzt Tränengas gegen Schulkinder ein

Merz telefoniert mit Netanjahu

Starmer kritisiert israelische Angriffe im Libanon

Herzog ruft zu Kampf gegen Antisemitismus auf