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Krieg in Nahost António Guterres fordert Wiederaufnahme der Friedensgespräche

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13.04.2026, 06:38

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Themen in diesem Newsticker

  • Historische Verhandlungen zwischen Israel und Libanon
  • Trotz Verhandlungsabbruch: Vance sieht «echte Fortschritte»
  • Medien: USA fordern 20 Jahre keine Urananreicherung vom Iran
  • Guterres ruft zu Wiederaufnahme der Friedensgespräche auf
  • IWF, Weltbank und IEA warnen vor Horten von Energie
  • AFP: Israelische Armee setzt Tränengas gegen Schulkinder ein
  • Merz telefoniert mit Netanjahu
  • Starmer kritisiert israelische Angriffe im Libanon
  • Herzog ruft zu Kampf gegen Antisemitismus auf
  • Hisbollah-Chef fordert Absage von Gesprächen in Washington

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 12.4.2026, 19:30 Uhr

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