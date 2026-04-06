US-Delegation in Pakistan gelandet

Geheimdienstberichte: Chinesische Luftabwehrsysteme für den Iran

Vor Gesprächsbeginn: Beide Seiten bleiben bei ihren Forderungen

Israel: Keine Verhandlungen mit der Hisbollah-Miliz

Libanon: erstes Treffen mit Israel am Dienstag vereinbart

Meloni und Al-Sisi unterstützen Verhandlungen für Kriegsende

Iranische Verhandlungsdelegation in Islamabad eingetroffen

Weltbank-Chef: Krieg belastet Weltwirtschaft trotz Waffenruhe

Israel: 180 Mitglieder der Hisbollah am Mittwoch getötet