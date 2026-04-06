 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Krieg in Nahost Auch die US-Verhandlungsdelegation ist in Pakistan angekommen

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • US-Delegation in Pakistan gelandet
  • Geheimdienstberichte: Chinesische Luftabwehrsysteme für den Iran
  • Vor Gesprächsbeginn: Beide Seiten bleiben bei ihren Forderungen
  • Israel: Keine Verhandlungen mit der Hisbollah-Miliz
  • Libanon: erstes Treffen mit Israel am Dienstag vereinbart
  • Meloni und Al-Sisi unterstützen Verhandlungen für Kriegsende
  • Iranische Verhandlungsdelegation in Islamabad eingetroffen
  • Weltbank-Chef: Krieg belastet Weltwirtschaft trotz Waffenruhe
  • Israel: 180 Mitglieder der Hisbollah am Mittwoch getötet
  • Trump droht Iran mit Angriffen, falls es keine Einigung gibt

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 10.4.2026, 12:45 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)