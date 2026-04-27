 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Krieg in Nahost Behörde: Angriff auf Schiff in Strasse von Hormus

Autor: 

27.04.2026, 06:09

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Iran: Prüfen derzeit US-Antwort auf unseren 14-Punkte-Plan
  • Behörde: Angriff auf Schiff in Strasse von Hormus
  • Haftverlängerung in Israel für zwei Gaza-Aktivisten
  • Israels Regierung bestellt neue Kampfjets in den USA
  • Israels Armee kündigt Einsätze im Südlibanon an
  • Trump: Werden weit mehr als 5000 Soldaten abziehen
  • Trump kündigt Überprüfung eines Iran-Plans an
  • Prekäre Lage im Gazastreifen
  • 7 Tote nach israelischen Luftschlägen im Libanon
  • Iran hält erneuten Ausbruch des Krieges mit USA für möglich

Quellen: Agenturen, SRF

10vor10, 30.4.2026, 21:50 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)