- US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat Spekulationen über stark aufgezehrte Munitions- und Raketenvorräte des US-Militärs heruntergespielt.
- Ein hochrangiger Pentagon-Beamter hat mitgeteilt, dass die Kosten des US-Kriegs im Iran für die USA bisher 29 Milliarden Dollar betragen.
- Beispiellose Siedlergewalt im besetzten Westjordanland macht Kindern und Jugendlichen nach Angaben des UNO-Kinderhilfswerks Unicef das Leben schwer.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- US-Senator traut Pakistan nicht als Vermittler im Iran-Krieg
- Teheran: USA wollen vollständige Kapitulation Irans
- Israel und Hisbollah greifen einander weiter an
- Kuwait: Irans Revolutionsgarde griff Insel des Golfstaats an
- Pentagon: Kosten des Iran-Kriegs bei 29 Milliarden Dollar
- US-Verteidigungsminister weist Kritik an Munitionsvorräten zurück
- Israels Armee fängt Drohne ab – Huthi werden verdächtigt
- Unicef: Siedlerangriffe rauben Kindern Sicherheit im Alltag
- Norwegen erwartet wegen Iran-Krieg Milliarden-Mehreinnahmen
- Kuwait: Eindringlinge mit Verbindungen zu Revolutionsgarden
Quellen: Agenturen, SRF