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Krieg in Nahost Beim US-Militär gibt es laut Hegseth keinen Munitionsengpass

Autor: 

11.05.2026, 06:08

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Themen in diesem Newsticker

  • US-Senator traut Pakistan nicht als Vermittler im Iran-Krieg
  • Teheran: USA wollen vollständige Kapitulation Irans
  • Israel und Hisbollah greifen einander weiter an
  • Kuwait: Irans Revolutionsgarde griff Insel des Golfstaats an
  • Pentagon: Kosten des Iran-Kriegs bei 29 Milliarden Dollar
  • US-Verteidigungsminister weist Kritik an Munitionsvorräten zurück
  • Israels Armee fängt Drohne ab – Huthi werden verdächtigt
  • Unicef: Siedlerangriffe rauben Kindern Sicherheit im Alltag
  • Norwegen erwartet wegen Iran-Krieg Milliarden-Mehreinnahmen
  • Kuwait: Eindringlinge mit Verbindungen zu Revolutionsgarden

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 8.5.2026, 19:30 Uhr

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