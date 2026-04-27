- Nach stockenden Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran hat Teheran nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna einen neuen Vorschlag an die pakistanischen Vermittler übergeben.
- Die US-Regierung darf nach Ansicht von Verteidigungsminister Pete Hegseth den Krieg gegen den Iran noch Wochen ohne Zustimmung des Kongresses fortsetzen.
- Die USA erwägen einen Rückzug der US-Truppen aus Deutschland. Die Ankündigung von US-Präsident Trump folgt auf Aussagen des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz gegen den Iran-Krieg.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Wieder Gewalt im israelisch-libanesischen Grenzgebiet
- Bericht: Neue iranische Vorschläge zur Beendigung des Kriegs
- Weisses Haus: Kongress muss Iran-Offensive nicht zustimmen
- NGO: 16 Journalisten dieses Jahr durch Israel getötet
- Beirut: US-Botschaft ruft Israel und Libanon zu Gesprächen auf
- Israel: Zwei Flotilla-Aktivisten werden nach Israel gebracht
- Frist für Krieg im Iran läuft aus – Teheran wappnet sich
- Wirtschaftskrise im Iran verschärft sich weiter
- Tankrabatt in Deutschland gilt ab heute
- Trump: US-Truppenabzug auch aus Italien und Spanien vorstellbar
Quellen: Agenturen, SRF