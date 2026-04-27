 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Krieg in Nahost Bericht: Iran legt Pakistan neuen Verhandlungsplan für USA vor

Autor: 

27.04.2026, 06:09

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Wieder Gewalt im israelisch-libanesischen Grenzgebiet
  • Bericht: Neue iranische Vorschläge zur Beendigung des Kriegs
  • Weisses Haus: Kongress muss Iran-Offensive nicht zustimmen
  • NGO: 16 Journalisten dieses Jahr durch Israel getötet
  • Beirut: US-Botschaft ruft Israel und Libanon zu Gesprächen auf
  • Israel: Zwei Flotilla-Aktivisten werden nach Israel gebracht
  • Frist für Krieg im Iran läuft aus – Teheran wappnet sich
  • Wirtschaftskrise im Iran verschärft sich weiter
  • Tankrabatt in Deutschland gilt ab heute
  • Trump: US-Truppenabzug auch aus Italien und Spanien vorstellbar

Quellen: Agenturen, SRF

10vor10, 30.4.2026, 21:50 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)