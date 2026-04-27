Wieder Gewalt im israelisch-libanesischen Grenzgebiet

Bericht: Neue iranische Vorschläge zur Beendigung des Kriegs

Weisses Haus: Kongress muss Iran-Offensive nicht zustimmen

NGO: 16 Journalisten dieses Jahr durch Israel getötet

Beirut: US-Botschaft ruft Israel und Libanon zu Gesprächen auf

Israel: Zwei Flotilla-Aktivisten werden nach Israel gebracht

Frist für Krieg im Iran läuft aus – Teheran wappnet sich

Wirtschaftskrise im Iran verschärft sich weiter

Tankrabatt in Deutschland gilt ab heute