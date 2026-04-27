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Krieg in Nahost Bericht: Iran legt Plan zur Öffnung der Strasse von Hormus vor

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27.04.2026, 06:09

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Themen in diesem Liveticker

  • Irans Präsidialamt rechtfertigt Internetsperren
  • Irans Aussenminister in Russland eingetroffen
  • Iran schlägt Plan zur Öffnung der Strasse von Hormus vor

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 25.4.2026, 19:30 Uhr

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