- Der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi ist in Russland eingetroffen.
- Der Iran hat den USA einen Plan zur Öffnung der Strasse von Hormus und einem möglichen Kriegsende vorgelegt. Das berichtet das US-Medium «Axios».
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Liveticker
- Irans Präsidialamt rechtfertigt Internetsperren
- Irans Aussenminister in Russland eingetroffen
- Iran schlägt Plan zur Öffnung der Strasse von Hormus vor
Quellen: Agenturen, SRF